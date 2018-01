Manauaras voltam a comprar passagens e setor aumenta vendas em 15%

Manaus - As vendas de passagens áreas para o período de férias do final de ano de 2017 cresceram aproximadamente 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. As agências de viagens comemoram os resultados positivos que estão aparecendo desde setembro de 2017. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira das Agências de Viagem no Amazonas (Abav-AM).

De acordo com a empresária e diretora da Abav-AM, Cláudia Mendonça, a economia já vive um novo momento, mais favorável para o consumo de produtos e serviços voltados para o lazer, como é caso das viagens.

Outro ponto que ajudou no crescimento, segundo a diretora, foi o investimento dos empresários do ramo em buscar meios para atrair consumidores para o setor. “Esses tipos de serviços nunca foram prioridade no orçamento familiar, então as pessoas aguardam melhorar as finanças para sair de férias”, explica Cláudia.

Cláudia é proprietária de uma agência de viagens, a Paradise Turismo, e conta que a empresa trouxe nesta temporada, por exemplo, um pacote de férias de 13 dias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pelo valor de R$ 12 mil. Para viajar dentro do Brasil, por exemplo, o consumidor encontra pacotes de uma semana para Fortaleza com hotel, café da manhã de passagem, por R$ 1,8 mil.

Outro empresário que sentiu crescimento nas vendas foi Acram Isper, proprietário da agência Acram Turismo, especializada em voos internacionais. Acram fala em um aumento de 12% nas vendas de passagens nesta atual temporada. “Todo o público que estava evitando fazer viagens ano passado, agora voltou a consumir os pacotes. Só que as pessoas, por enquanto, ainda estão apostando em viagens no país do que para fora”, detalha.

O pacote que mais vendeu até o momento na Acram Turismo foi para a Disney, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O preço é a partir de U$ 3,9 mil, pacotes com direito a excursão, dois jantares brasileiros, passagens, café da manhã, transporte, entre outros benefícios.

Acram disse ainda que este pacote com destino a Disney esgotou para as férias de início de ano e está quase todo vendido para as férias de julho. “Nas vendas em geral, algumas estratégias foram feitas para atrair mais vendas, como é caso de não pagar taxa de embarque e não pagar café da manhã, por exemplo”, completa Acram.

Edição: Lívia Nadjanara

