Shopping na Zona Leste está com liquidação de até 70% de desconto

Manaus - Produtos com até 70% de desconto, com ofertas de vestuário, calçados, acessórios, eletrônicos, produtos para casa e outros segmentos, são a aposta de um shopping na Zona Leste de Manaus. Segundo o gerente geral do empreendimento, Daniel Mavignier, a ação será uma oportunidade para quem esperou o término das festas de fim de ano para fazer compras.

“Várias lojas aderiram a nossa liquidação. Teremos ofertas para todos os públicos com valores diferenciados”, ressalta.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

A gerente da loja de calçados Studio Z, Patriciane de Oliveira, conta que a franquia instalada no shopping está com mais de 500 produtos em promoção, com valores a partir de R$ 6,99. “Vários modelos, desde sandálias até sapatos sociais entraram na liquidação. Estamos também com ótimos preços na nossa área de volta as aulas”, pontua.

Na Drogaria Santo Remédio, os clientes encontram medicamentos de uso contínuo com descontos e podem participar de sorteios. “A cada cinquenta reais em compras de não medicamentos, o cliente concorre a prêmios, e se cadastrar o CPF na hora do pagamento participará de sorteios de motos e um carro”.

A Ótica Oftalnorte oferece produtos com descontos de 10% e 20%, além de óculos completos a partir de R$ 120 a vista e lentes multifocais a partir de R$ 95.

Durante “A Grande Liquidação” o Shopping Grande Circular terá horário de funcionamento normal, das 9h às 22h.





Serviço:



Onde: Shopping Grande Circular, avenida Grande Circular, São José.

Quando: até domingo (21)





Edição: Lívia Nadjanara





Leia mais:



Shopping Via Norte fecha operação com novas lojas

Manauaras voltam a comprar passagens e setor aumenta vendas em 15%

Gás de cozinha vai ficar 5% mais barato nas refinarias nesta sexta