Mais de 600 bolsas de graduação e pós são ofertadas em Manaus

Manaus - Concurso para 640 bolsas de graduação e pós-graduação estão com inscrições abertas. As provas acontecem entre 2 e 4 de fevereiro pelo Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel). Os candidatos devem acessar o site da instituição para participar.

Ao total serão 8 bolsas de estudos integrais, 32 bolsas de estudos parciais equivalentes a 90% da mensalidade do curso, e 80 bolsas de estudos parciais equivalentes a 75% da mensalidade do curso e 520 bolsas de estudos parciais de 50% da mensalidade.

A prova terá 20 questões objetivas, sendo 10 de português, 10 de matemática, 5 de conhecimentos gerais e 5 de inglês. As bolsas serão disponibilizadas conforme a colocação do candidato.

O candidato pode escolher entre uma destas três datas para realizar a prova na Unidade do ISEL na Rua João Valério, 250, Vieiralves. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 31 de janeiro.



As vagas serão destinadas para as Unidades do ISEL no Vieiralves e na Cidade Nova, com início das aulas para fevereiro e março.

Atualmente o ISEL realiza cursos de MBA nas seguintes áreas: Gestão da Produção e Logística; Gestão Administrativa Financeira; Gestão Lean; Gestão de Projetos; Engenharia da Qualidade e Produção; e Gestão da Manutenção Lean, além de especialização em Docência no Ensino Superior, todos com duração de 12 meses e o aluno tem também a opção de fazer dupla certificação (fazer dois cursos) em 18 meses.

Mais informações: 3085-3548

Edição: Lívia Nadjanara

