Você sabia que o Amazonas agora é produtor de soja? Confira reportagem

Humaitá (AM) - Agora o amazonense pode dizer que a produção de soja é realidade no Estado. A nova fronteira agrícola do Amazonas é resultado de uma experiência de um produtor da iniciativa privada, que começou a plantar a sua lavoura, em setembro do ano passado. No último dia 12, ele iniciou a colheita e o transporte das primeiras toneladas da lavoura plantada na Fazenda Santa Rita, localizada em Humaitá (a 590 km de Manaus).

O Em Tempo acompanhou os primeiros dias das máquinas operando a coleta dos grãos na Santa Rita. Segundo o arrendatário da fazenda, o empresário e produtor Jocelito Foleto, a previsão é que a colheita da sua primeira safra seja concluída até a primeira semana de fevereiro. Com quase zero de perda de grãos no transporte, a soja do empresário está sendo transportada diariamente para pesagem no porto graneleiro de Porto Velho (RO), e armazenagem e transporte em Vilhena (RO), no porto graneleiro do grupo Masutti, localizado na cidade de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Ainda com a colheita em andamento, a expectativa de 3,4 a 3,6 mil toneladas, por hectare, está sendo mantida, segundo engenheiro agrônomo Guilherme Renan Foleto, filho do arrendatário da fazenda. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a média nacional na última safra foi de 3,1 toneladas. Para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa ), a média da fazenda Santa Rita é considerada um ótimo valor, levando em consideração que a área plantada está em processo de correção.

Para Jocelito, que tem 32 anos de experiência em cultivo de grãos, o principal desafio de cultivar a soja nos campos abertos de Humaitá é o período de chuva. Mas, até agora, ele percebeu que o volume de precipitação “foi normal” e similar ao de Rondônia, por exemplo, onde o grupo empresarial também tem lavouras de grãos.

Diferente das experiências frustadas de lavouras de grãos, que Humaitá viveu no início dos anos 1990 e no começo dos anos 2000, Foleto observou que, agora, a região conta com infraestrutura como estradas de qualidade – o trecho da BR-319 de Humaitá até Porto Velho -, e porto graneleiro. “Hoje a história é diferente. Naquela época não se tinha estrada com asfalto e se perdia muitos grãos com transporte precário”, avalia.

A meta de ampliar a lavoura de 500 para 5,5 mil, de acordo com Jocelito, ficará mais viável aos negócios em Humaitá, uma vez que até metade deste ano, o grupo Masutti entregará um porto graneleiro de grande porte, no município, na orla do rio Madeira. As obras estão bem avançadas. O grupo, que foi contato pela reportagem, não respondeu ao e-mail até o fechamento desta edição.

Grãos

Nesta semana, no momento que a fazenda ainda colhe hectares da lavoura dissecada, Foleto afirma que já começará o plantio da sua segunda safra, já com a meta de expansão do volume de terras plantado. No mesmo tempo, o empresário experimentará a aplicação de dez hectares de lavoura de milho, que segundo ele, é outra commodity muito valorizada no agronegócio brasileiro e mundial.

Com plantio mecanizado de precisão, a Fazenda Santa Rita, hoje, colhe um volume de grãos de soja de encher inúmeros caminhões por dia. | Foto: Janailton Falcão

“Contra todos os pessimistas, hoje nós já pudemos ver que, aqui em Humaitá, a soja deu certo. Já estamos colhendo o grão. Agora, mesmo ela sendo o nosso foco, porque ela se mostra um cultivares viável, nós vamos fazer, também, alguns testes com o milho para ver se dá certo também”, aponta o empresário.

Segundo ele, a soja, hoje, é o tipo de negócio do campo que dá uns dos retornos econômicos mais rápidos. “Depois da entrega, em 72 horas você tem o dinheiro no bolso, porque é uma das principais commoditys da exportação brasileira”, explica o empresário. “Hoje, podemos dizer que a nossa soja já tem, como destino também, o mercado asiático, que é o principal comprador dos grãos brasileiros”, aponta Jocelito.





