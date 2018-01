Transporte escolar em Manaus ainda sofre consequências da crise

Manaus - O início das aulas deste ano está se aproximando, e além do material escolar, o transporte das crianças de escolas particulares é uma preocupação para os pais. Mas o mercado dos condutores autônomos ainda se encontra em baixa, obrigando os profissionais a acompanharem a migração da clientela para escolas públicas.

De acordo com o presidente do Sindetesc-AM (Sindicato das Microempresas de Transportadores Autônomos de Transporte Escolar no Amazonas), Silvânio Carvalho, esse segmento ainda sofre com os resquícios da crise.“Estamos trabalhando na conscientização dos pais para que contratem o transporte legalizado, porque estamos sofrendo as consequências da crise”, explicou Carvalho.

Apenas a empresa de Silvânio teve uma queda de 30% nos negócios, por conta da migração de dos alunos de escolas particulares para escolas públicas militares, sem sua grande maioria. Para não perder a clientela alguns condutores decidiram migrar para as escolas militares, como é o caso do próprio presidente do Sindetesc-AM.

Ainda segundo o presidente, quando a condução é feita dentro do bairro, o preço estipulado é de R$ 200 em média. Segundo o sindicato, o serviço de transporte escolar pode ser até 70% mais barato que os pais gastaram com transporte próprio, como táxi, ou ônibus, no caso daqueles que não possuem veículo.

O pagamento é feito de forma mensal, através de boleto ou carnê. O preço é cobrado em cima da distância que fica localizada a residência, ou local de preferência, em relação a escola.

Quando o pai tem mais de uma criança para ser transportada, o cliente tem direito a desconto que pode ser de 15% a 20%. Outra forma de desconto é quando um grupo de pais determinam um único lugar para deixar ou buscar várias crianças ao mesmo tempo.

O condutor autônomo, Juarez Cruz, atua há dez anos no colégio particular La Salle, e cobra pelo valor do seu serviço uma quantia entre R$ 200 e R$ 300 dependendo da negociação com os pais. Todo e qualquer valor não é fixo, pois depende da negociação com cada cliente e preço pode variar.

Juarez e a esposa, com dois veículos próprios, já estão com contrato firmado para tender 60 crianças, mas ainda não fecharam todas as vagas, que pode chegar a 90 no início das aulas. O preço muda também quando pais contratam apenas entrada, outros apenas saída.





