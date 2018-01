Quer começar a semana empregado? Sine Manaus oferta mais de 30 vagas

Manaus - Se você está desempregado e pretende terminar o mês empregado, atenção! Os postos do Sine Manaus, que funcionam na Ouvidoria Municipal e no shopping Phelippe Daou, oferecem 36 vagas de emprego entre cargos que exigem desde o ensino fundamental, ao médio e superior, além de outros requisitos obrigatórios. A seleção ocorrerá nesta segunda-feira (22), a partir das 8h.

O Sine Manaus alerta sobre a obrigatoriedade de os candidatos levarem os documentos pessoais e também os que comprovem as habilidades exigidas para cada vaga.

Os documentos básicos para os candidatos são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista para candidatos do sexo masculino. Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar ainda certificados, declarações ou diplomas.

Sine Manaus - Prédio da Ouvidoria - rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu





Vaga: Analista de PCM para área de Manutenção Naval;

Escolaridade: Cursando ou já ter concluído o Ensino Superior nas áreas Exatas, Tecnologia ou Administração;

Experiência: 6 meses de experiência comprovada em carteira;

Habilidades técnicas: Sistema da qualidade ISSO 9001:2008, Informática-Programação Excel, Administração de Materiais/PCM.









Vaga: Vendedor de tecidos

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 6 meses comprovada na carteira.









Vaga: Cozinheiro

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: comprovada na carteira.







Vaga: Motorista Categoria D

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Requisitos obrigatórios: ter curso de MOOP, Direção Defensiva, Transportes de Passageiros;

Experiência: comprovada na carteira.











Vaga: Assessor comercial

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Experiência mínima de 6 meses comprovada na carteira.

Requisitos obrigatórios: Experiência na área comercial, negociação de cliente, visitas e relatórios de vendas no seguimento de comércio de alimentos.





Vaga: Atendente de cafeteria

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na carteira.

Requisitos obrigatórios: experiência com atendimento ao público em cafeteria, loja de alimentação.





Vaga: Repositor de mercadoria

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada na carteira.

Requisitos obrigatórios: experiência como repositor ou em áreas como logística, carga e descarga, produção, congelados e hortifruti.





Vaga: Chefe de prevenção e perdas

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Requisitos obrigatórios: ter experiência com liderança de prevenção;

Vagas disponíveis: 2





Vaga: Chefe de frente de caixa

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Requisitos obrigatórios/ funções: adequar o quadro de funcionários nos caixas e sua distribuição, estabelecendo uma escala de acordo com cada dia de movimento da loja; atentar-se para os picos de vendas, abrindo quantos caixas forem necessárias. Supervisionar limpeza, manutenção e conservação da seção e acompanhar a disponibilidade de carrinhos para clientes, garantindo o recolhimento dos carrinhos com defeito para a manutenção; controlar o banco de horas, cumprindo com as escalas de folga; elaborar escalas da equipe de frente de caixa.

Vagas disponíveis: 2





Vaga: Chefe de depósito

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Requisitos obrigatórios: experiência com liderança, encarregado de armazém, depósito e logística. recebimento de carretas de mercadorias e alimentos perecíveis.

Vagas disponíveis: : 1





Vaga: Chefe de cafeteria

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Requisitos obrigatórios: experiência com liderança de cafeteria oufast- food. Necessário ter trabalhado com salgados, assados e controle dos produtos.

Vagas disponíveis: 1





Vaga: Chefe de seção de perecíveis

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função exercendo cargos de liderança.

Requisitos obrigatórios: experiência com congelados, lacticínios, câmera fria, armazenamento de produtos e prazos de validade.

Vagas disponíveis: 2





Vaga: Chefe de seção de mercearia

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Requisitos obrigatórios: experiência em mercearia, comércio de atacado e varejo. Conhecer mercearia voltada para a área de alimentos.

Vagas disponíveis: 4





Vaga: Chefe de seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras) hortifruti

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Requisitos obrigatórios: experiência em liderança de setores de frutas, legumes e verduras. Verificação e atuação nas datas de validade; recebimento, organização e precificação das mercadorias no setor;

Vagas disponíveis: 1





Vaga: Técnico de Manutenção

Escolaridade: Ensino Médio Completo e curso técnico de elétrico, edificações ou eletrotécnico;

Experiência: imprescindível curso de NR 10 atualizado;

Requisitos obrigatórios: experiência comprovada de 6 meses na função;

Função: irá trabalhar com manutenção hidráulica, elétrica e refrigeração;

Vagas disponíveis: 1





Vaga: Auxiliar de manutenção

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função; Imprescindível curso de NR 10 atualizado;

Funções: conhecimento em elétrica, manutenção predial, hidráulica e ar condicionado;

Vagas disponíveis: 1





Vaga: Assistente de TI

Escolaridade: Ensino Médio Completo, curso técnico ou Ensino Superior Cursando na área de atuação;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Funções: trabalhar com manutenção de computadores.

Vagas disponíveis: 1





Vaga: Cozinheiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função; experiência com cozinha industrial e com o preparo de refeições em larga escala;

Vagas disponíveis: 1





Vaga: Auxiliar de cozinha

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Função: auxiliar no preparo dos alimentos e refeições;

Vagas disponíveis:4





Vaga: Supervisor de vendas

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência comprovada de 6 meses na função;

Função: trabalhar com crediário da loja;

Vagas disponíveis: 1





Sine Manaus shopping Phelippe Daou (T4) - avenida Camapuã, 2.985, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste









Vaga: Ajudante de Carreteiro

Escolaridade: Fundamental Completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Requisitos obrigatórios: ter experiência na amarração de Cinta na Catraca, em lonar carreta, dar apoio ao carreteiro, auxiliar na manobra, acionar manivela da carreta.





Vaga: Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade: Fundamental Completo

Experiência: 6 meses mesmo que não seja registrado em carteira

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência como auxiliar de churrasqueiro, apresentar carta de recomendação. Ter experiência conforme descrição: descongelar, retirar as carnes das câmaras frigoríficas, limpar e preparar as carnes para churrasco, preparar a churrasqueira para o uso correto, cortar e entregar os produtos diretamente ao cliente no balcão de atendimento.





Vaga: Vendedor Externo

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência de preferência com vendas externas em qualquer área, porém a empresa aceita experiência com venda interna na área automotiva. Ter disponibilidade para realizar viagem.





Vaga: Auxiliar de Mecânico de Autos

Escolaridade: Médio Completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Requisitos obrigatórios: Ter CNH "B". Efetuar consertos mecânicos, fazer troca de óleo, revisão e limpeza de motores. Lavar as peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas. Executar outros serviços auxiliares de manutenção, operando equipamentos simples.





Vaga: Operador de Máquina Aglutinadora

Escolaridade: Médio Completo

Experiência: 6 meses em CTPS

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência com reciclagem plástica. Vai realizar preparo da matéria-prima para alimentação e operação da extrusora, alimentar máquinas, carregar e descarregar diversas cargas.





Vaga: Assistente de Licitação

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 6 meses comprovados em CTPS

Requisitos obrigatórios: necessário ter experiência como assistente de licitação em carteira.





Vaga: Motorista de Caminhão

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Experiência: 6 MESES em CTPS

Requisitos obrigatórios: Obrigatório ter curso de MOOP e Direção Defensiva atualizados, ter curso do programa 5S e NR-20. Ter experiência como motorista de caminhão em indústria.





