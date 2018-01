Amazonas ainda tem 300 mil desempregados, diz secretário do trabalho

Manaus - A crise econômica passou, mas os efeitos ainda estão presentes na vida dos amazonenses. De acordo o secretário de Estado do Trabalho, no Amazonas, Manoel Oliveira, neste momento ainda existem 300 mil pessoas desempregadas no Estado. A declaração foi dada durante abertura do encontro de Superintendentes Regionais do Ministério do Trabalho, em Manaus, realizado na manhã desta segunda-feira (22), no auditório da Federação das Indústria do Estado do Amazonas (FIEAM).

O encontro, promovido nos dias 22 e 23, conta com a presença do ministro do Trabalho interino, Helton Yomura, e tem como objetivo atualizar gestores sobre a modernização trabalhista e as novas tecnologias utilizadas pelo ministério, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital (CTPS Digital), a modernização das leis trabalhistas, o eSocial para as empresas e os serviços lançados no final de 2017, como a Escola do Trabalhador, o Seguro-Desemprego pela Internet e o aplicativo Sine Fácil.

Titular da Setrab, Manoel Oliveira, disse que o pasta trabalha para empregar mais amazonenses. | Foto: Marcely Gomes

Manoel Oliveira destacou alguns avanços tecnológicos que vão ajudar a agilizar os serviços e reduzir o desemprego na região. “Temos emitido a CTPS, e a CTPS Digital tem sido uma realidade, mas existem algumas peculiaridades quanto ao interior, pois o caboclo que usa a canoa quer ter sua CTPS, mas não tem acesso à internet”, explica.

Oliveira citou como vantagem a CTPS Manual. “Atualmente, na linha digital, é preciso 20 dias para entregar a carteira de volta do solicitante, mas com a carteira manual, será possível fazê-la em 20 minutos apenas e entregar logo para o trabalhador. É importante ver como o Amazonas vai se comportar no período de informatização. O Estado necessita da CTPS Digital, só que mais ainda da CTPS manual”, disse.

O ministro do Trabalho interino, Helton Yomura, disse que o Amazonas tem atenção especial do ministério | Foto: Marcely Gomes

O ministro do Trabalho interino, Helton Yomura, argumentou que o trabalhador vai ter ganhos totais com as novidades e o Amazonas tem atenção especial da pasta por conta dos problemas de acesso à internet, especialmente no interior. “Estamos atentos à vicissitude da Região Amazônica que a distância tecnológica que pode ser uma barreira, para desenvolver também uma solução para o a atendimento ao trabalhador”, aponta.



Yomura disse que aposta na difusão da internet móvel, que é mais dinâmica que a rede física, por meio de cabos, para superar essas barreiras. “Com essa cobertura móvel e com aplicativo esperamos atender com mais exiguidade o trabalhador do Amazonas principalmente pela distância, par que possa fazer agendamento e requerimento pela internet e depois ir à agencia quando estiver com dia e hora marcado. Isso já é um grande ganho de qualidade”, completa.



O secretário Nacional do Trabalho Substituto, Igor Franco, detalhou essas novas ferramentas e as evoluções. | Foto: Marcely Gomes

Novas ferramentas

De maio até novembro de 2017, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou ferramentas e modernizações para o trabalhador se registrar e encontrar vagas de emprego. O secretário Nacional do Trabalho Substituto, Igor Franco, detalhou essas novas ferramentas e as evoluções.

Lançado em maio de 2017, o aplicativo do Sine Fácil une trabalhador e empregador na mesma plataforma, onde o empregador pode encontrar vagas de trabalho e imediatamente faz o encaminhamento e marcar a entrevista no mesmo lugar. Desde a estreia até o momento o aplicativo já tem mais 1 milhão de usuários.

Em novembro de 2017, foi lançada a Escola do Trabalhador que qualifica os candidatos, de acordo com as necessidades de cada região, e certificação da Universidade de Brasília. “Atualmente, são aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas, mas todos os meses existem, no Brasil, 1 milhão de vagas de emprego que não são preenchidas por falta de qualificação profissional. A Escola do Trabalhador vai mudar isso”, disse Franco.

Também em novembro foi lançado o programa para agilizar pagamento de Seguro Desemprego. “A partir do momento que o trabalhador recebe a documentação para dar entrada no benefício, pelo próprio site do seguro, já faz o cadastro e já marca tão somente a data da entrevista. De dois contatos físicos o trabalhador só precisa de um, o que agiliza o processo”, explicou o secretário.

Outro programa foi a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), mas o Franco alerta que essa nova modalidade, não veio para extinguir a CTPS física, e sim modernizar. “O trabalhador terá acesso a todos os registros do documento de forma on-line, ou até requerer a carteira física caso ainda não tenha”, conta. Até o momento 150 mil pessoas já baixaram o aplicativo.

