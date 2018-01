Marinha abre processo seletivo com quase 500 vagas

A Marinha abriu nesta segunda-feira (22) inscrições para Serviço Militar Voluntário (SMV), com 490 vagas | Foto: Divulgação

A Marinha abriu nesta segunda-feira (22) inscrições para Serviço Militar Voluntário (SMV), com 490 vagas para profissionais que queiram atuar como marinheiros ou cabos, com oportunidades em diversas áreas em diferentes Distritos Navais. O serviço será renovado atualmente e poderá chegar a 8 anos. As inscrições terminam no dia 12 de fevereiro, e a taxa é de R$ 70.



Para concorrer às vagas de marinheiro, os candidatos devem ter ensino fundamental com curso de Formação Inicial e Continuada (FIC). Os salários iniciais brutos são de R$ 1,8 mil. Já o posto de cabo exige nível médio técnico, com rendimento inicial bruto de R$ 3,1 mil.

Além disso, os participantes do processo seletivo precisam ter de 18 a 45 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado e possuir registro no órgão fiscalizador da profissão à qual estará concorrendo, quando houver.



Segundo a Marinha, a seleção inclui vagas para enfermagem, patologia clínica, radiologia médica, processamento de dados, eletrônica, metalurgia, entre outras.

Inscrição e seleção



Para se inscrever, é preciso acessar o site de seleção da Marinha, escolher a opção “Serviço Militar Voluntário” e o Distrito Naval correspondente a região desejada (o processo seletivo é regional).







