Em Manaus, ministro chama de 'equívoco' suspensão de Cristiane Brasil

Manaus - Pela segunda vez consecutiva em menos de um ano, Manaus recebe a visita de um ministro do Trabalho e Emprego. Desta vez, o ministro é o secretário executivo Helton Yomura, que está no cargo de forma temporária, enquanto não é empossado o novo titular da pasta.



Oportuno ao assunto, no evento de abertura que aconteceu nesta quarta-feira ( 22), Yomura considerou um “equívoco”, a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil marcada para manhã de ontem.

Cristiane Brasil foi nomeada para ocupar uma vaga na Esplanada dos Ministério como como ministra do Trabalho do Brasil, mas pela segunda vez foi impedida com a suspensão de última hora dada pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia.

A nomeação já estava marcada para acontecer às 9h desta segunda (22), mas um grupo de advogados argumentou no STF que a nomeação de Cristiane, ia contra os princípios da moralidade presentes na Constituição, por conta de condenações que a deputada sofreu na justiça trabalhista.

“Para mim, pessoalmente foi um equívoco que será bem corrigido pelo judiciário. Essa questão está sendo bem tratada pela Advocacia Geral da União, que são as pessoas certas quem tem expertise técnica e competência funcional para abordar isso”, declarou Yomura.

Outro tema político, as reformas, foi tratado pelo secretário de Relações do Trabalho (SRT) do ministério. Lacerda diz que as reformas são importantes, mas tem que ser discutidas a exaustão. “O Brasil tem que aprender que tudo que vai mexer com o trabalhador, tem que discutir até a exaustão. Tem que fazer reforma da previdência, mas antes, tem que ir atrás dos cobradores, como os bancos, acho que é importante mas tem que ser discutido”, revela.

A visita do ministro do Trabalho em exercício, acontece para um encontro de dois dias, com superintendes regionais do trabalho de todo o Brasil, com palestrar que servem para capacitar os servidores sobre as sessões de relações de trabalho e os superintendentes, com as novidades para o ano.

