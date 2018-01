Fez compras online? Fique atento para não pagar taxas extras

Os produtos importados passam por uma fiscalização e são classificados em três categorias para indicar se devem passar por nova vistoria ou não. | Foto: Divulgação

Manaus - Comprar pela internet se tornou uma opção para quem precisa adquirir um produto e não quer sair do conforto da sua casa. Porém, o que deveria facilitar, pode, às vezes, tornar a compra mais difícil para o cliente. Alguns produtos podem ficar retidos por conta de complicações na identificação, aumentando o tempo de espera e gerando taxas adicionais que encarecem o valor final da compra.



De acordo com o delegado da alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Eduardo Badaró, todos os itens importados devem vir acompanhados de uma declaração de importação, que descreve o produto, suas características, além de conter informações sobre o remetente e destinatário. Após a verificação dessa declaração, a mercadoria pode ser classificada em três categorias.

“O registro é feito todo de maneira eletrônica e após ser admitida, a mercadoria recebe uma classificação para determinar se está liberada ou se precisa passar por nova fiscalização”, conta o delegado, explicando que se a classificação for verde, o pacote é liberado, caso seja amarelo, a documentação será fiscalizada novamente e, por fim, a classificação vermelha significa que a mercadoria e a documentação serão fiscalizadas.

Ainda segundo o Badaró, alguns produtos ficam retidos na alfândega e só podem ser retirados mediante o pagamento da taxa cobrada sobre o valor do produto. Em certos casos de irregularidade, o comprador é penalizado com a perda da mercadoria. “A maior parte das mercadorias que ficam presas na alfandega são componentes eletrônicos, smartphones e eletrodomésticos”, conta.



Compradora regular de cosméticos de sites estrangeiros, a publicitária Gabriela Nascimento, de 27 anos, conta que já teve sua encomenda retida pela alfândega. “Uma vez me enviaram seis unidades do produto que peço, foi uma espécie de brinde, por isso precisei pagar uma taxa para retirar o aeroporto nos correios”, comenta.

Taxas

Ainda segundo o delegado da alfândega, Eduardo Badaró, também existem taxas para produtos trazidos em bagagens. Ao chegar do exterior, os brasileiros têm US$ 500 de cota, caso esse valor seja ultrapassado, será cobrada uma porcentagem de 50% sobre o valor além do permitido.

O cliente que não concordar com o valor cobrado pode recorrer ao órgão. Nesse caso, o delegado da alfândega explica que será lavrado um auto de infração e, a partir desse documento, a pessoa tem um prazo de 30 dias para apresentar uma defesa. “Durante esse prazo a mercadoria ficará retida na alfândega e será entregue após o término dos trâmites legais”, explica.

A empresária Maysa Falcão, de 25 anos, explica que chegou a pensar em recorrer administrativamente, mas o risco de perder a mercadoria era muito grande, por isso não quis arriscar e decidiu pelo pagamento da taxa extra. “Se eu não conseguisse resgatar o pedido com o pagamento teria que pagar, além da taxa, uma multa diária para manter meu pedido no prédio da alfândega além do prazo de retirada”, diz.



Leilão

Grande parte das mercadorias que são perdidas por compradores ou abandonada nos aeroportos é destinada a leilões, promovidos pela Receita Federal. Para participar do leilão, o contribuinte precisa utilizar certificado digital válido para acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento Sistema de Leilão Eletrônico (SLE), no site da Receita Federal.

