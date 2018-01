Prefeitura divulga gabarito preliminar do concurso da Semed

O certame prevê 400 vagas de professor de nível superior em diversas áreas e formação de cadastro de reserva. | Foto: Janailton Falcão/Divulgação

Manaus - A partir das 12h desta terça-feira (23), estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas do concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizadas no último domingo, 21/1, no site do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo (Ibade): www.ibade.org.br. A publicação também será divulgada na edição do Diário Oficial do Município desta terça.

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o certame prevê 400 vagas de professor de nível superior em diversas áreas e formação de cadastro de reserva. Os candidatos poderão, na quarta e na quinta-feira, 24 e 25/1, entrar com recursos acerca do gabarito, por meio de formulário online, no site do Ibade.

O secretário da Semad em exercício, Lucas Bandiera, explica que após a análise dos recursos, a banca examinadora poderá manter ou alterar o gabarito, ou, ainda, anular a questão.



“Conforme o edital, será admitido por candidato apenas um recurso para cada questão, que deve ser claro, consistente e objetivo, contendo a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”, comenta, ressaltando que os formulários que estiverem incompletos ou inconsistentes serão indeferidos.

O concurso teve baixo índice de abstenção, apenas 6,8%, quase 1.550 candidatos do total de 22.718 inscritos deixaram de comparecer à prova.Destes, apenas aqueles que tiverem notas iguais ou superiores a 6 serão convocados para a próxima fase, a prova de títulos, que tem caráter classificatório para os candidatos.





