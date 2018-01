Oportunidade! 400 vagas em 29 cursos gratuitos da prefeitura

Manaus - Uma lista com 29 cursos gratuitos que serão oferecidos durante o primeiro semestre deste ano foi divulgada pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira (23). São 497 vagas de qualificação profissional com inscrições abertas até quinta-feira (25), pelo site da Semtrad.

São 46 turmas divididas entre 29 cursos que envolvem desde Atendimento ao Cliente e Relação Interpessoal até questões mais práticas como Rotinas Administrativas, Operador de Caixa e Agente de Portaria, entre outros. Os cursos estão sendo oferecidos a partir da parceria com a Consultoria Vania Blois, Cebrac, Intelectus e Projeto Formando Cidadãos (PFC).

A secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, ressalta a importância da qualificação principalmente para quem está buscando uma vaga de emprego. “Temos auxiliado no processo de seleção de várias empresas e vimos que os departamentos de Recursos Humanos estão cada vez mais criteriosos em relação à preparação do trabalhador. Por isto, seguindo a determinação do prefeito Arthur Neto, começamos o ano oferecendo vagas de emprego, mas também cursos de qualificação”, destaca Ananda.

O diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro, disse que trabalha em conjunto com o Sine Manaus, buscando aliar as necessidades dos trabalhadores com a oferta de cursos dos parceiros para que as vagas sejam sempre gratuitas. “Os 29 cursos que oferecemos agora são voltados para o comércio e indústria e envolvem as principais deficiências apontadas pelas empresas, como atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal e outras funções específicas, como profissionais de portaria ou com domínio em instalação Elétrica Predial, entre outros”, explica Castro.

Os cursos serão oferecidos em três turnos, mas é importante acessar o site da Semtrad e verificar os cursos, turnos, carga horária e faixa etária exigida. Cada candidato só poderá se inscrever em apenas um curso. A lista com os alunos selecionados será divulgada no dia 26/1, no site da Semtrad.







Confira os cursos e o cronograma de início:

JANEIRO

Informática Básica (Pacote Office)

RH – Departamento Pessoal

FEVEREIRO

Atendente de Farmácia

Rotinas Administrativas

Atendimento ao Cliente

Contabilidade Profissional

Rotinas Administrativas de Escritório

Operador de Caixa e Atendimento ao Cliente

Agente de Portaria

Leitura de Componentes, SMD e Solda Eletrônica

Metrologia Básica

Relação Interpessoal

Relações Interpessoais e Mercado de Trabalho

MARÇO

Aplicativos Comerciais

Marketing

Controle da Qualidade

T.B.O (Treinamento Básico Operacional)

Português / Leitura Dinâmica

Recepcionista, Telefonista e Telemarketing

Relações Humanas, Chefia, Liderança e 8S

Almoxarifado e Controle de Estoque

ABRIL

Instalação Elétrica Residencial

Comandos Elétricos

NR-10

Manutenção e Instalação de Condicionador de Ar e Split

MAIO

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico

Matemática Básica

Instalação Elétrica Predial

SEP - Sistema Elétrica de Potência

