Concurso da ABIN encerra inscrições na próxima terça-feira (30)

Manaus - Na pauta de concursos promovidos neste início de ano, o Concurso da Agência Brasileira de de Inteligência (ABIN) é um que se aproxima do prazo para término de inscrições, na próxima terça-feira (30) e que podem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O concurso da ABIN, que teve edital divulgado em 3 de janeiro, oferecerá 300 vagas, sendo 220 para Oficial de Inteligência, 60 para Oficial Técnico de Inteligência e 20 para Agente de Inteligência.

Das 220 vagas dedicadas ao cargo de Oficial de Inteligência, 21 serão distribuídas entre áreas com foco em matérias econômicas, em ciências humanas e em cibernética (áreas 2, 3 e 4). O conteúdo demandado para as áreas 2, 3 e 4 reflete a necessidade da ABIN em relação a profissionais com conhecimentos específicos. Isso os diferencia da área 1, cujos conhecimentos necessários são mais diversificados.



Para as 4 áreas de Oficial de Inteligência, será exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de ensino superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Os aprovados nas áreas 2, 3 e 4 do cargo de Oficial de Inteligência serão lotados inicialmente em Brasília/DF, com subsídio inicial de R$ 16.620,46.

Oficial técnico de inteligência



O Oficial Técnico de Inteligência é o profissional responsável pelas atividades técnico-administrativas de gestão, suporte e apoio logístico à atividade de inteligência da instituição.

Serão ofertadas vagas para as seguintes áreas de conhecimento: Administração, Contabilidade e Economia; Direito; Psicologia; Pedagogia; Engenharia Civil; Engenharia Eletrônica e Engenharia Elétrica; Matemática e Estatística; Tecnologia da Informação, com ênfase em Suporte a Redes de Dados; Tecnologia da Informação, com ênfase em Desenvolvimento de Software; Arquivologia e Biblioteconomia.

Para os candidatos a todas as áreas de conhecimento de Oficial Técnico de Inteligência, é importante destacar que não será exigido teste de capacidade física; a lotação será na cidade de Brasília/DF; e não há exigência de dedicação exclusiva.

Agente de Inteligência

O Agente de Inteligência é o profissional responsável por oferecer suporte especializado às atividades do Oficial de Inteligência. O requisito para investir no cargo é o diploma de conclusão de ensino médio (antigo segundo grau), ou de curso técnico equivalente, conforme edital.

As provas serão em apenas um turno e o conteúdo programático é reduzido em relação aos cargos de nível superior. A lotação será na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Edição: Lívia Nadjanara

