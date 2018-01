"Não podemos desistir do país", diz presidente do Cieam

Manaus - O momento crítico que passou a economia do Amazonas e do Brasil foi evidenciado no discurso emocionado, mas ao mesmo tempo de esperança de Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Amazonas (Cieam). As declarações sobre a crise moral e política que o país enfrenta, além de outros assuntos econômicos, foram dadas durante a gravação do programa ‘Roda Vida’, da TV Cultura do Amazonas, na manhã de quarta-feira (24).



“Não podemos desistir do país, nós vamos dar a volta por cima”, declara Périco, que, entre outros assuntos, também falou sobre participar da política com uma possível candidatura, gargalos da indústria do Amazonas e o que espera da economia para este ano de 2018.

Comandado pela jornalista Arthemisa Gadelha, o programa de entrevistas contou com a participação do jornalista Clayton Pascarelli, do editor executivo do Blog Mário Adolfo, jornalista Mário Adolfo Filho e do repórter de economia do Em Tempo, Joandres Xavier.

Périco insiste que falta interesse da classe política para viabilizar os projetos necessários a amenizar os problemas de logística que atrapalham a indústria local e do país, porque o Brasil carece de infraestrutura. “Nos últimos 15, 20 anos, desconheço, qualquer investimento de relevância, que nos permita pensar em um futuro de competitivo. Preferimos fazer ferrovia na Venezuela do que fazer uma ferrovia que atravesse o pais e facilite o escoamento da produção”, critica.

Logística no Amazonas

O presidente segue nos argumentos de que o problema é ainda maior no Amazonas, que ainda não conta com um porto público e, sim, um “monopólio da atividade portuária”, mas que não traz competitividade produtora. “Os custos são altos e as fábricas não tem para onde fugir, porque não existem rodovias, o frete aéreo é caro, e o frete marítimo também. Para se ter uma ideia, um contêiner saindo daqui para o porto de Santos, em São Paulo, custa o mesmo que um contêiner vir da China pra Santos”, exemplifica.

O atraso na pavimentação da BR-319 também foi alvo de fortes críticas do presidente do Cieam, que não acredita em impacto ambiental uma vez que a estrada já está aberta. “Não estamos falando em criar uma estrada nova porque já existe, não vamos abrir uma via no meio da floresta e sim pavimentar e dar trafegabilidade para a BR-319 durante todo o ano, para dar tranquilidade e segurança para quem trafega no local”, ressalta.

Discurso emocionado

Em dos pontos altos da entrevista, Wilson Périco destacou que o país passa por uma crise moral e ética sem precedentes. Emocionado, ele disse que se preocupa ao pensar no país em que seus filhos e netos irão viver no futuro. “Meu filho está na Austrália, faz um ano que não o vejo e ele fala em não voltar. Sou obrigado a falar para ele que está certo, mas da minha parte desistir do país não. A gente não pode se conformar. Não acho utopia ter Norte e Sudeste juntos por um país melhor. Desistir do país não, nós vamos dar a volta por cima”, completa.

Participação na política

Em ano de eleição para cargos como a presidência e senado da República, governos estaduais e deputados estaduais e federais no Brasil, e diante de inúmeros manifestações populares por novos nomes na política, Périco não descarta uma candidatura própria, mas em um futuro ainda distante. “Não vou dizer que não passa pela minha cabeça - a candidatura -, mas não está nos meus planos a curto prazo. Para fazer da forma que eu acredito que tem que ser feito, eu teria que perceber de forma lícita algo maior do que eu exerço na iniciativa privada, e até agora inda não vejo”, explica.

“Para você entrar para ser mais um e fazer as coisas como acontecem hoje eu não estaria sendo eu. É uma coisa - a candidatura -, que as pessoas me cobram, as pessoas me provocam, e hoje está mais perto do que esteve ontem. Também estou mais perto de me aposentar na iniciativa privada, mas tudo ao seu tempo”, conclui.

A entrevista também abordou assuntos como economia do Amazonas, alternativas de sustento regional além do modelo Zona Franca, como bioindústria, fármacos, além de infraestrutura, como portos, energia, comunicação e carga tributária.

Para acompanhar a entrevista completa, o programa ‘Roda Viva’ vai ao ar nesta quinta-feira (25), às 21h30, horário de Manaus, na TV Cultura do Amazonas, canal 2 (TV aberta) e canal 13 (NET).

