Comércio pode crescer até 3% neste Carnaval

Manaus - Já com os ânimos mais calmos após a passagem da crise econômica, os empresários demonstram uma forte confiança na primeira data alusiva para as vendas do comércio amazonense em 2018. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) estima que neste Carnaval as vendas vão superar os registros do ano passado e devem cresce entre 2% e 3%. O resultado ainda está longe do ideal mas, para os empresários, indica o começo de uma retomada.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, informou que ainda está sendo concluída a pesquisa de expectativa para o Carnaval, mas confirmou que a expectativa é para crescimento. “As vendas começam a aquecer a partir do dia 1º de janeiro. Aqueles que fazem decoração, compra antes, no caso dos clubes e das escolas, mas o público mesmo só compra próximo da data”, explica.

Leia também: "Não podemos desistir do país", diz presidente do Cieam

Assayag, disse ainda que no caso dos clientes de escolas de samba, alguns atacadistas do ramo negociam a compra em grande quantidade e mandam buscar em outros Estados brasileiros para sair um preço mais em conta, mas esses clientes também fazem a diferença para o setor. “Quanto mais festa, quanto mais motivação, mais vende o comércio. Tudo vai dando uma diferença grande”, completa.

Confiança em alta

No comércio de Manaus existem empresários com a confiança em alta, esperando um crescimento de até 20% nas vendas neste Carnaval. Como é caso de Nelito Bandeira, proprietário do Armarinho Manoela, que oferece fantasias, peças para bijuteria, artigos para Carnaval, Páscoa, São João, Natal e Halloween que é segmento de maior destaque da loja.

As escolas de samba compram a maioria dos itens que utilizam de outros Estados, como São Paulo, e levam poucos itens do armarinho, apenas para complementar o material, comenta o empresário. “A procura já começou e deve melhorar ainda mais com a chegada do fim de janeiro e início de fevereiro. Esperamos que haja crescimento e estamos preparados isso, mercadoria nós temos”, explica Nelito.

Na época da crise econômica, as vendas do Armarinho Manoela, caíram aproximadamente 50%, mas este ano, deve ser de redenção. “Esperamos que neste ano, aconteça uma crescente a partir do Carnaval. O Halloween está vendendo sempre mais que as outras datas e vamos continuar apostando também neste período”, aponta.

O Armarinho Manoela está preparado para atender os clientes no período. | Foto: Ione Moreno

Otimismo em 2018



Proprietário do grupo Tropical, o empresário Alan Bandeira de Melo também está confiante e espera um aumento de até 7% nas vendas deste Carnaval. “Essa procura inicial está melhor que no passado, que teve um movimento bem devagar. Em plena crise, o primeiro semestre de vendas foi fraco em todo comércio. Já no segundo semestre já amenizou e este ano temos perspectiva de melhora”, conta.

De acordo com Bandeira de Melo, a partir do dia 2 de janeiro engrena de vez as vendas. “É uma época em que a empresa se prepara com bastante antecedência, e a partir dos primeiros dias de janeiro, começa a vir os profissionais de Carnaval, que trabalham nas escolas de samba e, a partir do meio do mês, quando se aproxima da data, quem passa a comprar mais são os foliões e os brincantes”, revela o empresário.

Todos os anos a loja Tropical investe em produtos novos, com destaque sempre para plumas, colas e tecidos, mais voltados para atender a demanda das escolas de samba e também as fantasias para atender a demanda do público em geral que compra para brincar e pular o carnaval a caráter nas bandas.

Com confiança em alta, Bandeira revela também que o grupo já adiantou os pedidos de produtos para a Páscoa, que acontece apenas em abril, e com um volume 10% a maior do que o que foi comprado ano passado.

A advogada Flavia Gomes, compra fantasia em loja do Centro de Manaus. | Foto: Ione Moreno

Tranquilidade para gastar



A advogada Flavia Gomes conta que ano passado não aproveitou o carnaval porque estava viajando, mas nesta oportunidade a primeira loja que entrou já ia levar uma fantasia porque gostou do produto e do preço, uma fantasia de personagem infantil por R$ 149. “Ano passado estava todo mundo mais aperreado com dinheiro. Agora não, está todo mundo mais tranquilo”, explica.



Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Planalto marca para segunda posse de Cristiane Brasil como ministra

"Se não pagar, nem o Papa vai impedir greve", diz líder de rodoviários

Peixe boi gigante de 250 kg é encontrado com olho furado no AM