Sine Manaus oferece mais de 100 vagas de emprego nesta quinta (25)

Manaus - Empregos para repositor de mercadoria, assessor comercial, operador de caixa, entre outras profissões, estão com vagas em aberto no posto de atendimento do Sine Manaus, localizado no Prédio da Ouvidoria do Município, na Rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu, nesta quinta-feira (25). O atendimento para preenchimento de vagas ocorrerá a partir das 8h.



Para todos os ofícios se exige experiência de seis meses comprovada na carteira de trabalho e Ensino Médio completo. O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com a procura da população.



Confira as vagas:



Repositor de mercadoria (80);

Operador de caixa (20);



Assessor comercial (2);



Atendente de cafeteria (5);



Supervisor de vendas (1).

Leia mais:



Concurso da Abin encerra inscrições na próxima terça-feira, dia 30

Marinha abre processo seletivo com quase 500 vagas

Você sabia que o Amazonas agora é produtor de soja