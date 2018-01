Aposentados recebem orientações sobre planejamento financeiro

Manaus - No Dia Nacional do Aposentado, comemorado nesta quarta-feira (24), a Prefeitura de Manaus recepcionou seus segurados com vários serviços e palestras que auxiliam na superação das dificuldades do dia a dia. Entre elas, dicas de ações que garantem o equilíbrio mensal entre receita e despesa de aposentadorias e pensões.

A palestra sobre finanças foi conduzida pelo administrador, economista e mestre em Contabilidade Edson Brasil aos aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, um público de aproximadamente 350 pessoas. O tema, segundo o palestrante, é imprescindível para garantir a qualidade de vida do idoso.

“Ainda é muito comum os idosos terem uma grande carga de responsabilidade em suas casas, assumindo gastos por outros membros. E isso acaba resultando em problemas na hora de fechar as contas ao fim do mês”, relata, acrescentando que evitar gastos com supérfluos e compras por impulsividade também é essencial para fechar as contas no azul.

A coordenadora do Setor de Psicossocial (Psico) do órgão, assistente social Darla Gondim, informa que o tema foi escolhido para abrir os trabalhos de 2018 devido o setor estar sendo procurado por alguns segurados que relatam endividamentos constantes nas suas contas.

“As queixas referem-se à absorção de muitos compromissos financeiros da parte do idoso em relação à família, que acaba resultando na falta de recurso para ele próprio. Com a palestra, nosso objetivo foi despertar o segurado para a necessidade de reequilibrar essas despesas a partir de uma divisão justa entre todos os membros que convivem numa casa”, explica Gondim.

Leia também: Recadastramento de usuários do Parque Municipal do Idoso inicia dia 29

Tanto Brasil como Gondim apontam que o primeiro passo na busca de uma solução é uma conversa entre os membros da família para o equilíbrio na contribuição de cada um para as despesas da casa. “Tem que haver transparência no consumo e custo que cada um arca”, aponta o economista. “As despesas na terceira idade aumentam muito e, paralelamente, a renda sofre uma redução. Mesmo assim, muita vezes, passam a ser mais exigidos financeiramente pelos familiares, inclusive para fazerem empréstimos. Isso vai complicando a vida financeira deles”, diz o economista.

E, se o canal de diálogo se esgotar e nenhuma solução aparecer, a assistente social aponta outros meios que o idoso pode lançar mão para ter o apoio necessário na questão. “Temos órgãos públicos que podem auxiliar o idoso nessa questão, como a delegacia especializada para esse público, por exemplo, para os casos mais extremos”, aponta. “Mas, a negligência financeira não pode continuar. Esse é um direito previsto no Estatuto do Idoso. Familiares utilizando a aposentadoria ou pensão para as suas necessidades não pode acontecer, assim como o idoso também deve saber aplicar corretamente a sua aposentadoria e pensão”, ressalta.

Saúde Mental

Para que a percepção desse e de outros problemas possam ser detectados, reflexionados e adotadas as providências cabíveis, faz-se necessário que a saúde mental do idoso esteja preservada. Esse foi o tema da segunda palestra que os segurados municipais assistiram durante a entrega do contracheque.

Segundo Gondim, saúde mental é algo que todas as faixas etárias devem se preocupar, mas, em relação às pessoas com mais idade, há um cuidado maior, por estarem mais susceptíveis às doenças de natureza psiquiátrica e neurológica, como o Alzheimer.

“Por isso, entre as atividades que oferecemos na previdência municipal estão iniciativas como a Oficina da Memória, que objetiva prevenir o Alzheimer e retardar o avanço da doença, quando ela já existe. Não vai resolver tudo, pois abraçamos uma parte da situação, mas já integra um acompanhamento multidisciplinar que o idoso precisa para manter o mínimo de qualidade de vida mental”, informa.

A coordenadora do Psico adianta que a Manaus Previdência está finalizando as parcerias para voltar a oferecer os cursos destinados à saúde física e mental dos segurados, como aulas de ginástica, zumba, artesanato, curso de línguas etc, que marcaram o ano de 2017. “Assim que fecharmos essas parcerias, vamos divulgar a abertura das inscrições”.

Além das palestras nesta quarta-feira, os segurados tiveram acesso a uma série de serviços que já viraram tradição durante a entrega dos contracheques. São exposição de artesanato, aferição de pressão artéria, corte de cabelo,design de sobrancelhas, maquiagem e cuidados com a pele e massoterapia, tudo regado a um farto buffet de café da manhã. Também nesta quarta, houve inscrições para o Cine PipocaPrev de fevereiro, ação onde a previdência projeta um filme, com direito a pipoca e suco. “Em fevereiro, vamos passar a comédia romântica ‘Hitch – Conselheiro amoroso’. Será no dia 21, a partir das 8h”.

Informações sobre as ações da Manaus Previdência voltadas para os segurados, assim como quaisquer outros assuntos relacionados à previdência municipal, podem ser obtidas pelo call center do órgão, que atende pelo número de telefone (92) 3186-8000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Leia mais:

Cetam oferece 174 vagas para especialização técnica em nível médio

Grupos prioritários recebem atendimento especial para emissão de RG

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp