Cursos gratuitos? Aproveita que tem 497 vagas abertas a partir de hoje

Manaus - A partir desta quinta-feira (25) estão abertas as inscrições para 29 cursos oferecidos pela Prefeitura de Manaus para qualificação profissional. São 497 vagas com inscrições pelo site da Semtrad.

São 46 turmas divididas nos 29 cursos que envolvem desde Atendimento ao Cliente e Relação Interpessoal até questões mais práticas como Rotinas Administrativas, Operador de Caixa e Agente de Portaria, entre outros. Os cursos estão sendo oferecidos a partir da parceria com a Consultoria Vania Blois, Cebrac, Intelectus e Projeto Formando Cidadãos (PFC).

Leia também: Estudantes do AM contam experiências em intercâmbios fora do país

A secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, ressalta a importância da qualificação principalmente para quem está buscando uma vaga de emprego. “Temos auxiliado no processo de seleção de várias empresas e vimos que os departamentos de Recursos Humanos estão cada vez mais criteriosos em relação à preparação do trabalhador. Por isto, seguindo a determinação do prefeito Arthur Neto, começamos o ano oferecendo vagas de emprego, mas também cursos de qualificação”, destaca Ananda.

O diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro, disse que trabalha em conjunto com o Sine Manaus, buscando aliar as necessidades dos trabalhadores com a oferta de cursos dos parceiros para que as vagas sejam sempre gratuitas. “Os 29 cursos que oferecemos agora são voltados para o comércio e indústria e envolvem as principais deficiências apontadas pelas empresas, como atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal e outras funções específicas, como profissionais de portaria ou com domínio em instalação Elétrica Predial, entre outros”, explica Castro.

Os cursos serão oferecidos em três turnos, mas é importante acessar o site da Semtrad e verificar os cursos, turnos, carga horária e faixa etária exigida. Cada candidato só poderá se inscrever em apenas um curso. A lista com os alunos selecionados será divulgada no dia 26/1, no site da Semtrad.







Confira os cursos e o cronograma de início:



JANEIRO

Informática Básica (Pacote Office)

RH – Departamento Pessoal

FEVEREIRO

Atendente de Farmácia

Rotinas Administrativas

Atendimento ao Cliente

Contabilidade Profissional

Rotinas Administrativas de Escritório

Operador de Caixa e Atendimento ao Cliente

Agente de Portaria

Leitura de Componentes, SMD e Solda Eletrônica

Metrologia Básica

Relação Interpessoal

Relações Interpessoais e Mercado de Trabalho

MARÇO

Aplicativos Comerciais

Marketing

Controle da Qualidade

T.B.O (Treinamento Básico Operacional)

Português / Leitura Dinâmica

Recepcionista, Telefonista e Telemarketing

Relações Humanas, Chefia, Liderança e 8S

Almoxarifado e Controle de Estoque

ABRIL

Instalação Elétrica Residencial

Comandos Elétricos

NR-10

Manutenção e Instalação de Condicionador de Ar e Split

MAIO

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico

Matemática Básica

Instalação Elétrica Predial

SEP - Sistema Elétrica de Potência

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Prefeitura distribui material didático para mais de 19 mil alunos

Rematrícula no Centro Magdalena Arce Daou começa nesta terça-feira

'Lula está sendo condenado mesmo sendo inocente', diz Dilma