Caixa oferta 16 mil imóveis com preços abaixo do valor de mercado

Manaus - A Caixa Econômica Federal realiza até esta sexta-feira (26) a semana nacional de imóveis próprios. Serão ofertados 16 mil casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos de propriedade do banco com preços abaixo do valor de mercado.



De acordo com a caixa, são10,3 mil casas, 4 mil apartamentos, 350 salas comerciais e 1,6 mil terrenos, com oportunidade de compra para investidores do ramo imobiliário e para clientes que buscam casa própria.

Haverá quatro formatos para a aquisição dos imóveis. São elas: leilão, licitação fechada, licitação aberta ou venda direta. Todas as unidades já possuem garantia da documentação regular e as contas de condomínio e IPTU quitadas até a data da compra.

A CAIXA possibilita também o financiamento dos imóveis, com a alternativa de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras do Fundo.

