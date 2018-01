Postos de combustíveis são alvo de fiscalização em Manaus

Manaus - Os postos de combustíveis de Manaus são novamente alvos de fiscalização dos órgãos estaduais de controle de qualidade e defesa do consumidor nesta quinta-feira (25). O primeiro estabelecimento visitado na avenida Duque de Caxias no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, foi notificado por rompimento de lacre em uma das bombas, falta de números para contatos e até falta de calibrador de pneu, que é obrigatório.

A ação é realizada em conjunto por três órgãos distintos, sendo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem) Programa Estadual de Orientação e Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) e deve continuar em outras datas.

O diretor presidente Marcio André Brito, informou que no primeiro posto, de bandeira RZD, localizado na esquina das avenidas Duque de Caxias, com Tarumã, foi encontrado um lacre violado, nas regulagens da bomba que permite a variação do volume de combustível que é está sendo comercializado. Por conta disso, o posto foi notificado e terá um prazo de dez dias para apresentar a defesa.

“Hoje a fiscalização é dirigida por algumas reclamações, mas vai continuar e o foco ainda serão as principais denúncias recebidas por meio das ouvidorias do Ipem e do Procon-AM”, detalhou Márcio.

Paulo Radin, gestor do Procon-AM, disse que outra irregularidade encontrada no posto RZD da Cachoeirinha, foi a falta de um calibrador de pneu em bom funcionamento, que descumpre a lei municipal 1.616 de dezembro de 2014 que determina a existência do aparelho nos estabelecimentos de combustível.

Além da existência de informativo obrigatório ao consumidor, que estão apagados, uma placa de informação do consumidor que disponibiliza um número para contato do Procon-AM que não existe, e a inexistência de placas informando um número de denúncias do órgão que funcione para o consumidor.

O posto foi orientado a chamar uma oficina credenciada pelo Ipem-AM para fazer esse ajuste em relação à medida. Em relação ao lacre, o posto será notificado e gerado um auto de infração. A multa pode chegar a R$ 1,5 milhão, caso não cumpra a manutenção.



Quanto a diferença de preço por conta da forma de pagamento, que tem sido alvo de grande reclamação dos consumidores, Paulo Radin, informou que os consumidores devem levar ao Procon caso encontre esse tipo de atitude. Quanto a variação o Procon requerendo que os postos apresentem as notas fiscais de aquisição dos combustíveis para análise dos técnicos para saber se os preços estão compatíveis com o custo e os estoques das bombas.

Teste para identificar teor de álcool na gasolina, que deve ser de 27% | Foto: Erlon Rodrigues

Teste de qualidade

Já o teste de qualidade foi feito com sucesso, não sendo encontrado problemas no produto, como informou o técnico especialista em análise da ANP, José Aloísio Souza. O teste consiste em usar uma proveta de 100 ml, onde se é colocado 50 ml de gasolina e 50 ml de água. A gasolina por sua vez é menos densa e sobe, e a agua mais densa, desce e arrasta o álcool para baixo.

A gasolina tem que ter um ter de em qual de 27%, justamente o recomendado pela ANP para o combustível estar próprio para consumo. “Essa gasolina está com a quantidade de álcool permitida. Não pode estar abaixo e nem acima desse valor, caso esteja diferente é considerada adulterada”, explicou Souza.

Até o fim do dia, os órgãos irão divulgar o balanço completo da operação. Em caso de denúncias em que se sentir lesado, o consumidor pode entrar em contato com o número do Procon-AM 0800 092 1512.

Polícia civil acompanha fiscalização na quarta-feira (24) | Foto: Erlon Rodrigues

Primeira fiscalização

Uma primeira ação conjunta já havia sido realizada em postos de combustíveis na quarta-feira (24). A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), realizou a operação “Posto Seguro”, para fiscalizar possíveis irregularidades em dez postos de combustíveis situados nas zonas Centro-sul e Norte da capital.

Sete postos de combustíveis foram fiscalizados e seis não possuíam a Licença Municipal de Operação (LMO), emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), gerando multas no valor de, aproximadamente, R$ 200 mil aos proprietários. Os seis estabelecimentos também estavam sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A operação foi deflagrada em conjunto com a Semmas, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), CBMAM, Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (BPAmb/PMAM), além de peritos do Instituto de Criminalística (IC), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).









