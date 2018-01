Defensoria Pública do AM convoca candidatos para provas de concurso

Manaus - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou a convocação para as provas do concurso para servidores da instituição, que se destina ao preenchimento de 60 vagas em cargos de Nível Médio e Superior, na capital e no interior, com salários que variam de R$ 3.400 a R$ 6 mil, dependendo do cargo.



A publicação do edital foi feita no Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM da última quarta-feira (24) de janeiro, que está disponível no site - http://www.defensoria.am.def.br/no link Diário Oficial.



As provas serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde, no próximo dia 04 de fevereiro (domingo).

No período da manhã (horário local), o horário de apresentação será às 8h e o horário de fechamento dos portões será às 8h30. A prova objetiva terá duração total de 3 horas, com permanência mínima de 2 horas. A avaliação é para os cargos: Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo; Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico em Agrimensura; Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria - Assistente Técnico de Suporte; e Assistente Técnico em Tecnologia da Informação de Defensoria – Programador.



No período da tarde (horário local), o horário de apresentação será às 13h30 e o horário de fechamento dos portões será às 14h. A prova objetiva e discursiva - estudo de caso terá duração total de 4 horas, com permanência mínima de 3 horas.

Neste período, a avaliação será para os cargos: Analista Jurídico de Defensoria - Especialidade Ciências Jurídicas; Analista Social de Defensoria - Especialidade Psicologia; Analista Social de Defensoria - Especialidade Serviço Social; Analista em Gestão Especializado de Defensoria – Administração; Analista em Gestão Especializado de Defensoria – Biblioteconomia; Analista em Gestão Especializado de Defensoria - Ciências Contábeis; Analista em Gestão Especializado de Defensoria - Engenharia Civil; Analista em Gestão Especializado em Tecnologia da Informação de Defensoria - Analista de Sistemas; e Analista em Gestão Especializado em Tecnologia da Informação de Defensoria - Analista de Banco de Dados.



Locais de provas

A prova objetiva e a prova discursiva

Estudo de caso serão realizadas nos municípios de Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé no Estado do Amazonas, de acordo com a opção de município de atuação indicada pelo candidato no ato da inscrição, e os respectivos locais serão informados por meio do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br.

O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (horário de Brasília – NÃO ESQUECER DA DIFERENÇA DE FUSO HORÁRIO NO HORÁRIO DE VERÃO) ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC) - www.concursosfcc.com.br, para verificar o local de realização de sua prova.

Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no local constantes no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas.

É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele contém dados necessários para melhor orientação do candidato.

Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos termos do disposto no item 7.10 do Edital nº 01/2017 de Abertura de Inscrições.

Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do concurso público – o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a transcrição da frase contida nas instruções da capa do Caderno de Questões para a Folha de Respostas, para posterior exame grafotécnico.

Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência do local de prova.

O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 01/2017 de Abertura de Inscrições, especialmente as dispostas no Capítulo 7 (Da Prestação das Provas), e neste Edital de Convocação.

