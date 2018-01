Revendedores de Manaus cobram redução de 5% no preço do gás de cozinha

Manaus - Os revendedores de gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo - GLP) cobram da Fogás e AmazonGás o repasse integral de -5% no preço do produto em Manaus. A cobrança parte da Federação dos Revendedores de Gás do Amazonas (Fegás-AM) que se manifestou reivindicando o desconto que foi dado pela Petrobras na última sexta-feira (19) para as refinarias.

De acordo com a Fegás-AM, após o anúncio feito pela Petrobras, as duas distribuidoras repassaram um reajuste de apenas -1,5% no valor do botijão de até 13 quilos (P-13), que corresponde a uma diferença no preço de apenas R$ 0,90. A carga ficou mais barata para a compra do revendedor, neste caso.

A entidade revela ainda que, se as distribuidoras repassassem o reajuste integral de -5%, essa redução no preço chegaria facilmente a R$ 3, e consequentemente seria repassada ao consumidor final pelos revendedores.

“No entanto, apesar da Petrobras cumprir com o prometido as duas distribuidoras não repassaram todo o reajuste”, reclama o presidente da Fegás-AM, Fernando Feitoza.

O presidente Feitoza afirmou também que o repasse apenas parcial do reajuste representa uma perda milionária para os consumidores. “Que país é esse onde todos retiram vantagem do povo e nada é feito e nem divulgado. Cadê o resto do desconto? Cadê o Procon e os órgãos de defesa do consumidor? ”, indagou.

O gestor do Procon-AM, Paulo Radin, tratou sobre o assunto dizendo que o órgão está à disposição dos revendedores de gás, caso queiram convocar uma mesa redonda com as distribuidoras para esclarecer os pontos da discussão. “Nem toda redução chega ao consumidor final em sua totalidade. Isso ocorre por conta de uma cadeia comercial que envolve custos tributos e a lei de mercado normal”, explicou.

Radin disse ainda que é necessário analisar todo conjunto da composição de preço. Segundo ele, não dá para analisar de forma específica por conta do comércio de escala - que estabelece que quanto maior o volume de produção, menor deve ser o custo e o preço.

“Embora a revendedora não possa ser prejudicada de forma regular ou abusiva, mas a função do agente público é proteger a relação de consumo, olhando sempre a dificuldade do consumidor final”, completou.

Na prática

Atualmente, de acordo com revendedores, o botijão de gás de 13 quilos pode custar até R$ 77, mas a média é de R$ 75 por carga. O revendedor Mauro Sérgio, reclamou que a falta do repasse integral impediu que o produto fosse barateado para aumentar as vendas. “A P-13 está com vendas baixas e o revendedor com medo de atrasar os boletos não vai reduzir o seu gás sem desconto da distribuidora. Só quem é louco faz isso”, conta.



A botija de Mauro já chegou a custar R$ 80, com a primeira grande redução foi para R$ 77. Hoje ele cobra R$ 73 para clientes antigos e assíduos e R$ 75 para outros consumidores que compram esporadicamente. Para lanches e pizzarias sai por R$ 70.

“Mas se caso as distribuidoras repassassem o reajuste integral, eu vou repassar para o consumidor. Mas desse jeito é complicado porque a gente é que sofre as consequências. O consumidor final não reclama para a Fogás ou AmazonGás, reclama para nós”, completou o microempresário.

Esclarecimento

O EM TEMPO entrou em contato com a duas distribuidoras para buscar esclarecimentos sobre o assunto.

A Fogás informou, através de nota, que no dia 19 de janeiro, a Petrobrás realizou uma redução de R$0,09 centavos por quilo do gás. No último dia 24 passou a vigorar a redução da Fogás de R$0,07 centavos por quilo nas embalagens domésticas de 5, 8 e 13 quilos.

“Como os preços são livres, o repasse desses valores para o consumidor final depende da estrutura de custo e política comercial de cada revendedor”, diz o texto.

A empresa argumenta ainda que o gás é um dos componentes da estrutura de custos das empresas. “Uma redução no preço do gás, não necessariamente, é acompanhada por reduções nos outros custos como mão-de-obra, equipamentos, manutenções, combustível, tributos e outros. Desta forma, uma redução (digamos que de 5%) de um desses componentes não levaria a uma redução de 5% no preço final do produto”, conclui a nota.

Até o fim desta publicação, a empresa AmazonGás ainda não havia respondido à demanda.

