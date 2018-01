Sem grana para pagar cursinho? Fundação oferece preparatório gratuito

Manaus - A Fundação Matias Machline está com vagas abertas até o próximo dia 21 de fevereiro para o curso ‘Preparar FMM’, que é o preparatório gratuito para o Exame de Seleção do Projeto Social ‘Ensino Médio Técnico 2019’ da instituição. A oportunidade é voltada para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas ou particulares.



As inscrições podem ser feitas pelo site fundacaomatiasmachline.org.br. No ato da inscrição, é fundamental enviar o comprovante de que estão cursando o 9° ano em 2018. Outras informações podem ser obtidas pelo facebook da fundação ou pelos telefones (92) 2129-2991 / 2999.

Os alunos terão aulas preparatórias nas disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática, somente aos sábados, no período da manhã, das 7h30 às 12h, com duração de 8 meses, divididos em quatro módulos de sete sábados cada, nas dependências da própria Fundação.

O projeto tem finalidade de oferecer gratuitamente aos alunos das escolas do Estado do Amazonas, um curso preparatório (pré-vestibular) que visa complementar os conteúdos das disciplinas exigidas no exame, proporcionando a preparação necessária para o processo seletivo.

As aulas são desenvolvidas por meio de abordagem multidisciplinar, com a complementação videoaulas teóricas expositivas e dialogadas e material didático constituído por apostilas digitais e caderno de exercícios disponibilizado de forma gratuita para todos os participantes.

“O curso Preparar FMM é uma maneira que encontramos de ajudar alunos com dificuldades em custear um curso preparatório para disputar com igualdade uma vaga para o Processo de Seletivo da Fundação, que é sempre muito concorrido”, explica a diretora da fundação Nancy Claudiano.

Ao longo do curso, além de revisarem o conteúdo programático exigido para o exame, os alunos têm a oportunidade de conhecerem as dependências de sua futura escola. “Estamos promovendo uma transformação social por meio da educação de Ensino Médio de excelência oferecida aos jovens da Rede Pública do Ensino”, frisa a gestora.

A Fundação Matias Machline é um Projeto Social sem fins lucrativos voltado a oferecer Ensino, Pesquisa e Formação Profissional de qualidade para alunos carentes da rede pública do Amazonas. O Projeto Social Ensino Médio Profissionalizante da FMM é o de maior relevância da Região Norte, com 30 anos de existência, beneficiando mais de 3 mil jovens carentes.

Edição: Lívia Nadjanara

