Ifam abre vagas para mestrado profissional

O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) lançou o edital para seleção do seu mestrado profissional, que será ofertado em rede por 36 institutos federais de todo o Brasil. Esta é a segunda oferta do mestrado em rede dos institutos, e a coordenação é feita pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Serão 820 vagas, sendo metade reservada a servidores das instituições. A outra metade será aberta à comunidade em geral.

As inscrições começam no dia 15 de fevereiro e vão até 04 de março, pelo site do Ifes, na página do processo seletivo. A taxa é de R$ 70 e será paga por meio de guia de recolhimento da União (GRU). O candidato deverá preencher um formulário eletrônico com dados pessoais, informações sobre formação acadêmica e atuação profissional. Além disso, deverá indicar se concorre a vagas reservadas para servidores ou não, e escolher em qual instituição pretende cursar o mestrado.

Será aplicado, no dia 15 de abril, um Exame Nacional de Acesso (ENA), que contará com 30 questões objetivas e uma discursiva. Poderão participar da seleção, pessoas que tenham diploma de curso superior ou declaração de conclusão de curso superior devidamente reconhecido (ou revalidado) por órgãos competentes do Ministério da Educação. O resultado final sai no dia 04 de junho, e as aulas estão prevista para começar no mês de agosto.

Isenção

Candidatos que desejam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem ficar atentos ao prazo, que vai de 15 de fevereiro a 04 de março. Têm direito à isenção os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que pertencem a família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.

Para maiores informações, acesse a página do edital

