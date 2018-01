Semsa convoca técnicos de enfermagem aprovados em processo seletivo

Manaus- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está convocando 25 técnicos de enfermagem aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS 002/2017). Os convocados devem comparecer à Gerência de Gestão do Trabalho da Secretaria, localizada na rua Mário Ypiranga Monteiro, com acesso pela rua Maceió, até o dia 6 de fevereiro, das 8h às 12 horas, para os procedimentos pré-admissionais.



A lista completa dos profissionais que estão sendo convocados pode ser consultada no Diário Oficial do Município da última terça-feira (22), por meio do link do Diário Oficial: http://dom.manaus.am.gov.br ou no site da Semsa (www.semsa.manaus.am.gov.br).

Os que tomarem posse irão atuar nas unidades de saúde da rede municipal, em regime de trabalho de 40 horas. O contrato de trabalho terá duração de um ano.

Ao se apresentarem à Gerência de Gestão do Trabalho, os profissionais convocados receberão os encaminhamentos necessários para os exames de saúde e a relação de documentos necessários à posse.

O PSS 002/2017, realizado em setembro do ano passado, previa contratação temporária de três médicos veterinários, 20 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem. Foram efetivadas 6.601 inscrições, sendo 95 para o cargo de veterinário; 2.168 para enfermeiro e 4.338 para técnico de enfermagem.

