Comércio do AM gera 240 vagas de emprego em dezembro

Manaus - O comércio do Amazonas saiu na frente e se tornou o setor com melhor desempenho no saldo de emprego em dezembro de 2017, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MPE) e apontam para uma estabilidade do emprego tanto no estado quanto em todo Brasil. O Amazonas fechou dezembro com saldo negativo de 2.002 vagas.



Dos oito setores avaliados aqui no Amazonas, quatro tiveram saldo positivo. O destaque ficou por conta do comércio que sustentou um crescimento de 240 vagas, seguido dos Serviços Industriais de Utilidade Pública (25), Extração Mineral (14) e administração pública (3). O pior desempenho ficou com o setor de Serviços com menos 1.036 empregos formais, seguido da Indústria de Transformação (-897), Construção Civil (-221) e Agropecuária (-130).

Quando se trata da variação relativa, isso quer dizer, o quanto o setor foi modificado em relação ao ano anterior, em percentual, o maior crescimento foi registrado na aérea Extrativa Mineral, que apresentou uma alta de 3,78%. Já o pior resultado ficou com a Construção Civil, que teve variação negativa de 0,99%.

Na tabela do ranking nacional de federações, o Amazonas ficou na décima quinta (15º) colocação, com perda das 2.002 vagas em dezembro de 2017. Já quando se trata do ano inteiro de 2017, o Amazonas foi o 11º colocado com saldo positivo de 78 empregos.

Comércio do AM indo bem

Fazendo a avalição do cenário, o economista amazonense, Ailson Rezende, declarou que esse desempenho só tende a melhorar. “Nós estamos aguardando a economia reagir, porque a expectativa é de melhora esse ano, mas a geração de emprego mesmo só a partir do segundo semestre”, disse.

Em relação ao comércio, Rezende acredita que o comércio está tendo bom desempenho, graças a venda e produtos importados. Sempre quando a economia está pujante, o maior gerador de empregos é o comércio, porque é uma vitrine da indústria.

“Se a indústria não está produzindo tanto e mesmo assim o comércio já reage, é porque está havendo uma atividade comercial significante de importados, que entram sem tributação de impostos. Então fica mais fácil ter a importação do que em outros lugares”, explicou o especialista.

Cenário nacional

O cenário do emprego em todo país também apresentou estabilidade. Em todo o ano de 2017, o país perdeu apenas 20.832 vagas, uma melhora robusta comparada ao ano de 2016 quando foram perdidas 1.326.558 vagas.

Quando se compara dezembro 2017, com dezembro de 2016, o estado que mais se destacou foi de Roraima, mesmo com números negativos, sendo o que teve a menor perda, com 229 vagas. Já o estado que teve o pior desempenho foi de São Paulo que perdeu ainda perdeu ainda impressionantes 116.391 empregos.

As contratações, no ano passado, totalizaram 14.635.899, e as demissões, 14.656.731. Apenas em dezembro, 328.539 postos de trabalho formal foram fechados – queda de 0,85% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para o Ministério do Trabalho, o resultado de 2017 significa estabilidade do emprego no país. "É um resultado que veio dentro das expectativas. Todas as estimativas de mercado apontavam para algo próximo da estabilidade no emprego", avaliou o coordenador-geral de Estatística do ministério, Mário Magalhães.





