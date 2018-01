Saiu a lista de selecionados para cursos de qualificação profissional

Manaus - A lista com o nome dos selecionados nos cursos de qualificação profissional oferecidos no início desta semana pela Prefeitura de Manaus foi divulgada nesta sexta-feira (26). São 497 nomes para um recorde de mais de 24 mil inscritos. A lista consta no site da Semtrad.

“Ficamos muito felizes com o recorde de inscritos, pois demonstra o interesse da população em buscar qualificação profissional”, comenta a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho. “O número de vagas era limitado, mas é importante que as pessoas que não conseguiram seleção neste momento continuem acessando nossos canais de comunicação, pois em breve divulgaremos novas oportunidades”.

O diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro, explica que, devido ao grande número de inscritos, eles tiveram de dobrar a equipe de trabalho para entregar o resultado nesta sexta-feira. Ele também agradeceu aos parceiros Consultoria Vania Blois, Cebrac, Intelectus e Projeto Formando Cidadãos (PFC), sem os quais não seria possível a oferta de cursos gratuitos.

A seleção dos candidatos aos cursos levou em consideração os critérios de atendimento aos pré-requisitos para cada curso (idade e escolaridade); preenchimento correto dos campos obrigatórios na ficha de inscrição; a renda familiar configurando-se como baixa renda (ter descrito renda familiar mensal per capita abaixo de dois salários mínimos); ser estudante ou ter concluído os estudantes em escola pública; morar nas proximidades do local do curso. Para os casos de empate, a Semtrad realizou sorteio em aplicativo virtual.

A oferta dos cursos gratuitos é fruto de uma parceria público-privado sem repasse de recursos públicos.

Orientações sobre a matrícula

Os candidatos selecionados deverão comparecer ao local e data indicados no site da Semtrad, munidos dos seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e PIS. O candidato que não comparecer no dia e horário da matrícula do curso para o qual foi selecionado, será substituído pelo nome subsequente na lista de espera.

Para o curso de Aplicativos Comerciais, o candidato deverá trazer o certificado de Informática Básica.

Edição: Lívia Nadjanara

