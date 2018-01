Vagas de emprego para pessoas com deficiência; veja o que precisa

Manaus - O McDonald's anuncia que está com vagas abertas para Pessoas com Deficiência (PCD) para as unidades de Manaus. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo. Não é exigida experiência anterior e o início é imediato.

A empresa oferece seguro de vida, assistência médica e odontológica, alimentação, vale-transporte e plano de carreira. Os interessados devem entregar o currículo em um dos restaurantes McDonald’s da cidade, localizados da Djalma Batista, Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra e Manauara Shopping.

A empresa oferece seguro de vida, assistência médica e odontológica, alimentação, vale-transporte e plano de carreira. | Foto: Divulgação

Anualmente, o McDonald’s investe R$ 40 milhões em treinamento e capacitação de pessoal. Reconhecida como porta de entrada para o primeiro emprego, a rede anunciou a expectativa de 15 mil vagas para 2018 e 1.000 vagas já estão abertas em todo o país.



Somente no ano passado, o McDonald's gerou 14 mil empregos, e conta hoje com 91% de seu quadro de funcionários formado por jovens.

Edição: Lívia Nadjanara

