Setrab e Suframa podem se juntar para alavancar contratações

Manaus - A Secretaria do Trabalho do Amazonas (Setrab) apresentou, nesta sexta-feira (26/1), proposta de parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para facilitar a contratação de trabalhadores pelo Polo Industrial de Manaus (PIM). A proposta foi entregue pelo secretário da Setrab, Manoel Oliveira, ao superintendente da Suframa, Ápio Tolentino, durante reunião na sede superintendência.

De acordo com a proposta, as fábricas instaladas no PIM terão que reservar um percentual de vagas de emprego para os trabalhadores cadastrados na Setrab. A parceria permitirá aos trabalhadores serem rapidamente encaminhados às empresas, que por sua vez terão acesso à mão de obra altamente qualificada e menos custos na seleção dos candidatos.

Distrito Industrial é o maior empregador do Estado. | Foto: Ione Moreno

O secretário da Setrab explica que muitas fábricas, como Panasonic, Samsung e Ambev, entre outras, já utilizam o banco de dados da secretaria do Trabalho. “Temos um sistema com mais de 30 mil trabalhadores cadastrados, prontos para atender as empresas mais exigentes”, explicou Manoel Oliveira. “Nosso banco de dados possui profissionais de várias especialidades e tipos de qualificação”, acrescentou.



O superintendente da Suframa, Ápio Tolentino, aprovou a proposta apresentada pela Setrab. Segundo ele, a reserva de um percentual de vagas para trabalhadores da Setrab agilizará a seleção dos candidatos, bem como diminuirá os custos com empresas terceirizadas de recursos humanos.

“A seleção de candidatos é um processo delicado e caro, por isso a parceria com a Setrab ajudará centenas de empresas que precisam de rapidez e eficiência na seleção”, afirmou Ápio Tolentino.

Na próxima semana, uma nova reunião definirá os detalhes do acordo, como o percentual de vagas que serão reservadas. Também está prevista para os próximos dias a apresentação do projeto às empresas e instituições que representam o setor industrial no Amazonas.

Edição: Lívia Nadjanara

