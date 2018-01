Advogados alugam cabines para estudo em Manaus

Advogados alugam cabines para estudo por R$ 200 | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O concurseiro ganhou mais uma opção de espapaço próprio para estudos em Manaus. O mercado que é promissor na capital, com mais esta inauguração, desta vez do “Cekad Cabines de Estudos” terá uma concorrência do serviço ainda mais acirrada. Do conhecimento público, este já é terceiro empreendimento que abre as portas na cidade.



O espaço foi inaugurado no último dia 2 de janeiro, e fica localizado na rua Das Juremas, nº 310, no conjunto Kissia, bairro Dom Pedro. São dois pisos, onde o primeiro é reservado para toda movimentação e é permitido fazer barulho, como banheiro, cozinha, área de lazer. Já no andar de cima, o espaço conta com 137 metros quadrados que comportam as 98 cabines, sendo cada cabine com 80 centímetros de largura.

Cada cabine conta com um armário. O espaço tem ainda outros cômodos como cozinha mobiliada com geladeira, micro-ondas, pipoqueira, omeleteira, tudo para que os clientes possam fazer a própria refeição sem precisar sair do espaço. Outro atrativo é o ambiente climatizado e o acesso à internet liberado para os clientes.

A advogada e sócia, Kenia Andrade, explicou que tudo começou com outros três colegas advogados, Albert Andrade, Daniel Guedes que estudavam para concurso e sempre tiveram grandes dificuldades para encontrar um local para estudar que não fosse casa ou escritório. Tentaram biblioteca, mas sempre esbarravam em problema por não ser alunos ou barulho e conexão com a internet.



Foi quando resolveram abrir um espaço com cabines, voltado especialmente para a finalidade de estudo e baseado em um modelo visto em São Paulo. “Após pesquisar o mercado em Manaus a gente viu que havia demanda e as pessoas estavam interessados, foi quando decidimos investir até como uma segunda opção de renda”, detalha Kenia.

O estabelecimento funciona das 8h às 22h de segundo a sábado, e domingo e feriados de 8h às 16h. Quem aluga a cabine apaga mensalmente R$ 200 para ter acesso irrestrito a todo o complexo, que inclui também área de lazer com piscina e mesas, caso o cliente queira relaxar em outro momento que não esteja debruçado sobre livros.



Até esta publicação, 15 pessoas já estavam cadastradas e utilizando o espaço. Na inauguração foi feita uma promoção de sorteio para três pessoas que não pagam durante um mês, além da promoção de pagar apenas R$ 150 na mensalidade dos dois primeiros meses para quem fechar contrato até o dia 31 de janeiro.

Mercado em Manaus

Logo quando fizeram a pesquisa de mercado, Kenia Andrade, contou que havia apenas um estabelecimento parecido em Manaus que já tinha lista de espera de clientes, e agora após a inauguração já são dois concorrentes. Mesmo assim, a advogada e seus sócios já esperavam que 2018 fosse um ano onde haveria bastante concursos e acreditaram no negócio.

“Está saindo edital um atrás do outro, sem falar que o Amazonas está bem contado para o concurso da Polícia Civil, que é o que melhor paga salário no é o Amazonas. Então a gente já estar visando o negócio para frente”, conta Kenia.

A advogada detalhou ainda que o maior diferencial do empreendimento, é o espaço físico privilegiado. “Realmente surpreende pela quantidade de cabine, porque os outros dois que existem na cidade tem entre 30 a 40 cabines em média, não passam disso, enquanto que oferecemos 98 vagas, assim esperamos atender um máximo de clientes possíveis”, completou.





