Quer estagiar no TJAM? Prazo de inscrição é prorrogado

Manaus - As inscrições para o processo de seleção de estágio de estudantes de nível médio do interior do Amazonas, para atuação nas comarcas do Judiciário estadual, foram prorrogadas até dia 5 de fevereiro.

O edital de prorrogação foi disponibilizado nesta sexta-feira (26), na página 11 do Caderno Administrativo do Diário da Justiça Eletrônico, assinado pelo coordenador da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador João de Jesus Abdala Simões.

Leia mais: Ifam abre vagas para Mestrado profissional



Esta seleção destina-se ao preenchimento de 35 vagas e formação de cadastro reserva para estágio de nível médio não profissionalizante somente para as Comarcas do interior, de acordo com edital disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de dezembro de 2017.

Seleção para o interior destina-se ao preenchimento de 35 vagas e formação de cadastro reserva para estágio de nível médio não profissionalizante | Foto: Arquivo EM TEMPO





O estudante deve estar matriculado na 1ª ou 2ª séries do Ensino Médio Não-Profissionalizante, nas escolas públicas estaduais. O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo inscrição e prova online.

As inscrições e as provas serão efetuadas simultaneamente de forma gratuita, exclusivamente no portal desta instituição.

O estágio de nível médio no TJAM tem jornada de 20 horas semanais, desenvolvida no turno matutino, no horário das 8h às 12h, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 300, e auxílio-transporte no valor de R$ 100.

Estágio em Direito na capital

Quanto ao edital de seleção para estágio em Direito destinado à comarca da capital, as inscrições serão encerradas dia 8 de fevereiro, às 12h (horário de Manaus), realizadas exclusivamente no site da instituição

Inicialmente serão oferecidas 40 vagas, além da formação do cadastro reserva. O estágio será desenvolvido nos diversos cartórios e unidades administrativas desse poder, no horário matutino, das 8h às 12h, com jornada de 20 horas semanais. A bolsa-auxílio mensal do estágio de nível superior em Direito é de R$ 800,00 e o auxílio-transporte é de R$ 167,20. Mais informações no edital de abertura de inscrições, neste link.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Picape de luxo pega fogo no meio da André Araújo e afeta o trânsito

Ex-vereador de Manaus Expedito Teodoro é velado na Câmara Municipal

Jovem de 22 anos desaparece ao sair de casa para ir à faculdade