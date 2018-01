Prorrogada inscrições para o concurso da ABIN até dia 31

Brasília - O Concurso da Agência Brasileira de de Inteligência (ABIN) que teria inscrições até o dia 30 de janeiro foi prorrogada para quarta-feira (31). Esses são os últimos dias para os candidatos finalizarem as inscrições pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).



O período de inscrições do concurso público aberto pela ABIN para receber 300 novos servidores está entrando em sua na reta final. As vagas são para os cargos de oficial de Inteligência, oficial técnico de Inteligência e agente de Inteligência.

“Os novos servidores reforçarão a atuação da Agência em questões estratégicas, como fronteiras, proteção do conhecimento e contraterrorismo. A ampliação do efetivo é fundamental para manter o acompanhamento de cenários estratégicos”, comenta o diretor-geral da ABIN, Janér Tesch Hosken Alvarenga.

“A Agência precisa se manter com estrutura para atuar, por exemplo, nas superintendências estaduais instaladas em todas as unidades da Federação e nas 14 adidâncias distribuídas pelo mundo”, complementa o diretor.

Sobre as taxas

As inscrições poderão ser realizadas até as 18h do dia 31 de janeiro. As taxas são: R$ 190 para agente, R$ 210 para oficial técnico e R$230 para oficial de inteligência.O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, loterias e correios.

Áreas

De maneira inédita, as vagas para o cargo de oficial de Inteligência foram divididas em quatro áreas. O objetivo é suprir a demanda da ABIN por profissionais com conhecimentos específicos. O candidato que for aprovado e nomeado no cargo de oficial de Inteligência poderá, a critério e interesse da administração, exercer atividade em área de conhecimento diferente da qual foi habilitado.

Para o cargo de oficial técnico de Inteligência, há dez áreas ofertadas.

Agente de Inteligência

O Agente de Inteligência é o profissional responsável por oferecer suporte especializado às atividades do Oficial de Inteligência. O requisito para investir no cargo é o diploma de conclusão de ensino médio (antigo segundo grau), ou de curso técnico equivalente, conforme edital.

As provas serão em apenas um turno e o conteúdo programático é reduzido em relação aos cargos de nível superior. A lotação será na cidade de Brasília, Distrito Federal.

