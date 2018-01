Defensoria Pública do Amazonas abre processo seletivo para estagiários

Amazonas- A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (ESUDPAM), anuncia a realização de processo destinado ao preenchimento de 25 vagas de estágio em Direito, para a Manaus e o município de Itacoatiara.



No total, são 20 para início imediato e cadastro de reserva na capital, prioritariamente para ocupação de vagas nas unidade da Defensoria Pública das Zonas Leste da cidade de Manaus. E outras 05 vagas para início imediato no município de Itacoatiara.

A seleção irá ser aplicada no próximo dia 25 de fevereiro de 2018, às 08h, com realização das provas objetiva e discursiva definidas no Edital nº 001/2018-ESUDPAM, disponível no endereço eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (www.defensoria.am.def.br).

Podem participar do processo seletivo estudantes de nível superior do curso de Direito de instituições públicas ou privadas, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), regularmente matriculados, com frequência efetiva entre o 4º (quarto) e o 9º (nono) semestre, ou equivalente, do curso superior.

Será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais), auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais), além de seguro contra acidentes pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008.

Inscrições

As inscrições para vagas da Capital deverão ser realizadas na Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (Esudpam), na Rua 24 de maio, nº 321, Centro, no horário de 09h às 13h, no período de 29 de janeiro à 09 de fevereiro de 2018. O candidato deverá apresentar um documento original com foto.

Já as inscrições para vagas do Município de Itacoatiara serão realizadas exclusivamente pelo site da DPE, no endereço www.defensoria.am.def.br no período de 29 de janeiro à 09 de fevereiro de 2018.



As inscrições de pessoas com deficiência deverão atender aos critérios estabelecidos no item 1.7 do edital.

Provas

O processo seletivo será composto de prova de conhecimentos específicos, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas e 01 (uma) subjetiva, a se realizar no dia 25 de fevereiro de 2018, das 08:00 às 12:00.

Para os candidatos da Capital, a prova será aplicada no Instituto de Educação do Amazonas-IEA, situado na Av. Ramos Ferreira, 875 - Centro. Já os de Itacoatiara farão em local a ser previamente divulgado no site e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria no dia 22 de fevereiro de 2018.

