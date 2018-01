Presença em shoppings aumentam vendas de produtores rurais em Manaus

Feira de Produtos Regionais da ADS - Shopping Ponta Negra | Foto: Ione Moreno

Manaus - Em 12 anos de feiras itinerantes de produtores rurais, organizadas pela ADS (Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas), o programa encontrou um novo caminho para dar maior vazão aos produtos e melhorar o ticket de vendas das famílias produtoras. Desde julho do ano passado, a agência lançou três feiras em dois grandes shoppings, onde as vendas já são pelo menos 20% melhores do que as edições mais tradicionais.

Aproximadamente, 280 produtores de Manaus e dos municípios da região metropolitana, se beneficiam desse novo espaço. Do total, 80 deles atuam no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste, às quartas-feiras, 120 no Shopping Manaus ViaNorte, Zona Norte, às quintas-feiras e mais 80 no Sumauma Shopping, também na Zona Norte. As três feiras funcionam nos seus respectivos dias das 16h às 20h.





Feira de Produtos Regionais da ADS - Shopping Ponta Negra | Foto: Ione Moreno





O gerente de feiras da ADS, Diego Augusto Ramos, afirmou que na primeira edição a feira do Shopping Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, fechou com um faturamento de, aproximadamente, R$ 45 mil. No de correr dos meses as vendas seguiram em ritmo de crescimento e na edição da semana anterior ao Natal de 2017 as vendas alcançaram 57 mil. Agora, segundo ele, a média é de R$ 50 mil por edição.

Leia mais: Leia todas as notícias de economia do Portal EM TEMPO

A ideia, que é sucesso entre os produtores, também é motivo de comemoração dos shoppings. A gerente de marketing do shopping Ponta Negra, Karla Henderson, afirma que desde a primeira edição da feira, em julho de 2017, o movimento na feira é crescente e os resultados não apresentaram nenhuma queda entre os feirantes. Segundo ela, com a chegada da feira, os dias de quarta já são os melhores em fluxo para o shopping.

Feira de Produtos Regionais da ADS - shopping ponta negra | Foto: Ione Moreno

Mesmo com as bancas instaladas no primeiro piso do estacionamento do centro de compras, Karla Henderson afirma que a feira consegue levar movimento de público para os andares das lojas do shopping. Deste modo, o fluxo no empreendimento nesse dia da semana é até 60% melhor em relação aos outros dias da semana, de acordo com a diretora de marketing.



“Estamos numa região da cidade com uma população deslocada de outras feiras, que abrem em horários mais cedo. No shopping, nesse horário da tarde, até às 20h, é um tempo muito bom, porque dá às pessoas que saem dos seus trabalhos, no final da tarde, a oportunidade de passar na feira onde ela vai encontrar produtos regionais frescos”, diz a Karla.

Feira de Produtos Regionais da ADS - shopping ponta negra | Foto: Ione Moreno

O superintende do ViaNorte, Maurício Taufik, avalia que a feira, além de promover um maior lucro aos produtores, uma vez que evita atravessadores, ela fortalece o caráter multiuso do empreendimento. “O shopping não é apenas um centro de compras. É uma tendência mundial de se tornar um lugar multiuso e a feira vem para agregar valor, tanto para o shopping, quanto para o consumidor”, avalia Taufik.



Desde julho com banca na feira do shopping Ponta Negra, a produtora rural Loide Mendes, 40, afirmou o resultado das suas vendas já são pelo menos 20% melhores do que nas outras feiras. Moradora do ramal Paraíba, localizado no quilômetro 77 da rodovia estadual AM-010, no município do Rio Preto da Eva, ela contou começou a participar das feiras da ADS dos dias de sábado, no Cassam, no bairro São Lázaro, Zona Sul.

Feira de Produtos Regionais da ADS - shopping ponta negra | Foto: Ione Moreno

“Aqui [na feira do shopping Ponta negra] tem menos choro (risos). Na feira do Cassam as pessoas pechincham mais. Aqui, o lucro das vendas chega a ser 20% melhor”, afirmou Loide, que já prepara para levar nesta quarta-feira, a partir das 14h, verduras, ovos caipiras e as frutas do sítio como: manga, cupuaçu, abacate, tomate cereja, quiabo, entre outras. “A gente traz farinha também, mas cupuaçu, pupunha e tomate cereja são os nossos carros chefes”, afirmou.



Na avaliação da produtora, a feira no shopping foi “um achado” para todos que participam dela, principalmente por conta do horário. Loide observou que, por exemplo, na feira do Cassam ela e sua família precisam preparar tudo na sexta-feira e madrugar na estrada para chegar cedo no sábado. “Acaba que nós perdemos dois dias de trabalho. Na feira do shopping nós começamos a preparar os produtos cedo, na quarta-feira, saímos de casa por volta das 13h e chegamos a tempo de preparar a banca que começa a funcionar às 16h”, apontou.

Vem pra Feira_Shopping Via Norte | Foto: Marcely Gomes

Criadora de peixe Fernanda Almeida, 30, do município do Careiro Castanho, contou que vende praticamente o mesmo volume de pescado que vendido na feira do ASA, no bairro Compensa, Zona Oeste, mas a diferença dessa nova feira está no horário. “O resultado é praticamente a mesma coisa, porque o público é praticamente o mesmo. O poder aquisitivo é tão bom quanto. O bom da nova feira é o horário, que nos permite mais tempo”, disse.



Fernanda explicou que vende na feira o pirarucu manejado da região do Mamirauá, mas também espécies que são pescadas no rios e lagos do seu município como sardinha, surubim, tucunaré, pescada, filhote, dourado, entre outros. Já há doze anos com a ADS, a criadora contou que faz reserva do pescado junto ao Ibama e trata os peixes na feira da Expoagro, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte.

“As feiras resgataram a dignidade do produtor rural e do piscicultor. Antes o produtor era tratado como mendigo, o coitadinho. Não tinha como escoar. Hoje o caminhão da ADS ajuda no escoamento dos produtos e temos muitas vicinais que hoje são asfaltadas e algumas precisando só de recuperação”, avaliou Fernanda.

O gerente de feiras da ADS, Diego Augusto Ramos, explicou que os produtores que participam das edições nos shoppings são dos municípios do Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho e de comunidades da zona rural de Manaus como o ramal do Brasileirinho. Ele explicou que não são vendidos produtos importados como cebola e cenoura. Os principais produtos são hortaliças como alface, cheiro verde, coentro, cebolinha, pimenta de cheiro e couve. Há ainda queijos, peixes como sardinha, pirarucu, tambaqui e matrinxã - com e sem espinha.





Leia também:



Cetam ofertará mais de 130 mil vagas em cursos técnicos e profisissional







China abre mercado colossal para o mundo





Revelação sobre casa dos horrores, onde crianças viviam acorrentadas