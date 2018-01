Vendas da indústria no AM deve chegar a R$ 81 bilhões, diz Fieam

Polo de Duas Rodas é um dos destaques da indústria local | Foto: Diego Janatã/Arquivo EM TEMPO





Manaus - Mesmo com a produção bruta ainda estável, o faturamento da indústria do Amazonas já dá sinais animadores e o fechamento do ano de 2017, que ainda está sendo realizado, pode ter um crescimento de 9%. A estimativa é da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), que acredita em uma recuperação da produção apenas no segundo semestre deste ano.

O presidente do Fieam, Nelson Azevedo, informou que, até novembro de 2017, o faturamento do PIM acumulado, já superava o que foi arrecadado em todo ano de 2016. Após apurar os resultados de dezembro, a Federação espera que o faturamento seja de aproximadamente R$ 81 bilhões.

Caso se confirme, o número será 9% maior do que o faturamento apresentado pelo PIM em todo o ano de 2016, que foi de R$ 74,4 bilhões. Nelson Azevedo atribuiu outros bons resultados ao trabalho do comércio. “A arrecadação do Estado em outubro foi em torno de R$ 205 milhões, já em novembro foi exatamente R$ 330 milhões. Quer dizer que o comércio está vendendo bem”, explicou.

Azevedo alertou que é necessário manter os pés no chão porque os dados mostram apenas que as fábricas estão apenas vendendo a produção que estava acumulada durante a crise econômica.

“Não podemos nos empolgar, temos que ter os pés no chão. Vamos torcer para que os números positivos aumentem mais e se traduzam em investimentos e empregos. Mas, ainda estamos bem aquém do que já fomos”, comentou.

Consumo

As expectativas para este ano continuam sendo positivas. A Copa do Mundo é um período que aquece a indústria já que faz com que as pessoas modernizem seus televisores, gerando mais consumo. A Fieam diz que os números mais contundentes serão possíveis após a Copa do Mundo.

“A economia continua estável, mas ainda não conseguimos chegar nos números que já tivemos. Em termo de produção, pelo menos, parou-se de piorar e começa uma recuperação. Os resultados positivos da produção bruta poderão aparecer, talvez, no segundo semestre”, completou o presidente do Fieam.

Brasil melhora

A indústria do Amazonas continua estável, sem apresentar crescimentos, e está livre das quedas que apresentou nos últimos três anos. O setor no Brasil inteiro apresentou crescimento de 2,5% em 2017. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (29) pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (Ipea), e é tido como uma prévia dos dados consolidados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) - que serão divulgados quinta (1º).

Na passagem de novembro para dezembro, os destaques positivos foram a importação de bens intermediários, com alta de 1,7%, e a produção de veículos automotores, com avanço de 4,5% no mês. Em dezembro, a produção aumentou 3,8% em relação a dezembro de 2016, o que representaria a quarta alta consecutiva nesse tipo de comparação.

Avaliação

Segundo o autor do estudo, Leonardo Mello de Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do Ipea, o cenário para a produção industrial brasileira permanece de recuperação gradual e constante porque houve uma trajetória regular ao longo de 2017.

“O crescimento da produção, que é uma consequência da melhora das vendas internas e das exportações, tem aumentado significativamente o emprego industrial. É um setor que já está empregando mais e à frente de outros setores, como comércio e serviços, no que diz respeito à recuperação da crise", avaliou.

