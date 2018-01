Empresários têm até 5 de fevereiro para quitar o Alvará 2018

Manaus - Empresários adimplentes com o fisco municipal têm até o próximo dia cinco de fevereiro para quitar a cota única, com 10% de desconto, da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, o Alvará 2018.

Outra opção é o pagamento parcelado em cinco vezes, mas sem desconto, com o vencimento da primeira parcela também para o próximo dia cinco.

A Prefeitura de Manaus, já remeteu as notificações do Alvará via Correios.

Leia também: 5 mitos e verdades sobre consumo de combustível

“Se, por ventura, algum contribuinte ainda não tenha recebido, é possível emitir as guias por meio do portal de serviços do Manaus Atende, se preferir, presencialmente em qualquer PAC ou na central de atendimento da rua Japurá, no Centro”, indicou o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões.



Lançamento

Para este exercício, a Prefeitura de Manaus lançou em seu sistema tributário mais de 91,5 mil empresas, totalizando R$ 63,6milhões. Comparada com o ano passado, a base de empresas contribuintes do Alvará cresceu 17%, ou seja, em 2018 mais de 13,2 mil empresas deverão pagar sua taxa de funcionamento. Em termos de valores de lançamentos, a evolução em comparação ao ano anterior foi acima de 12%, mais de R$ 6,8 milhões.

Leia mais

Garoto de programa confessa que matou cozinheiro por dívidas de sexo

Temer vai a 'Programa do Ratinho' no SBT para falar sobre Previdência

90% dos brasileiros escolhem a Flórida para empreender