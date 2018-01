Vai fazer o concurso da Petrobras? Inscrição encerra nesta terça (30)

Rio de Janeiro - Encerram, nesta terça- feira (30), as inscrições para o concurso público da Petrobrás. A oferta é de 353 vagas, sendo 57 imediatas e 296 para cadastro de reserva. As remunerações podem chegar até R$ 10,544,04, de acordo com a carreira.

As vagas do concurso são destinas ao Estado do Rio de Janeiro e ao município de Macaé (RJ). O prazo de validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado uma vez no mesmo período.

As vagas são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistema júnior, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção e estatístico.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Fundação Cesgranrio com a taxa no valor de R$ 67. A prova será realizada no dia 18 de março no Rio de Janeiro e em Macaé. O pagamento pode ser efetuado até as 23h59 pelo horário de Brasília.



Edição: Lívia Nadjanara

