Sefaz-AM ainda tem apenas 38% das vagas de auditores fiscais ocupadas

Manaus - Uma das secretarias mais importantes na área econômica do governo do Amazonas apresenta um quadro pessoal onde apenas 38% das vagas estão ocupadas. Este é apenas um dos pleitos que foi apresentado ao governador Amazonino Mendes durante o primeiro discurso da nova diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos do Amazonas (Sindifisco-AM) para o biênio 2018 e 2019.

A cerimônia de posse foi realizada nesta terça-feira (30) no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). O novo presidente Roberto Geraldo, sucede o auditor fiscal de tributos estaduais Ricardo Castro. Roberto Geraldo, trouxe como uma das principais demandas da classe a necessidade da realização de um concurso público para aumentar a o quadro pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda.

Geraldo detalhou que de um total de 510 cargos, apenas 195 estão ocupados, ou seja, há uma demanda de 315 auditores, 62% do quadro. Todos os postos fiscais de fronteiras estão desativados, facilitando as ações de sonegadores que insistem em burlar o fisco, mas principalmente colocar em risco a imagem da Zona Franca de Manaus.

“Estamos sem fiscalização alguma para conter evasão de receita que vem ocorrendo há muito tempo, pelo menos 15 anos. Vamos pleitear para que ocorra a relação de um concurso pelo menos minimizar esse grande percentual em relação do descompasso de vagas”, destaca Roberto Geraldo.

O assunto já foi colocado para o governador Amazonino Mendes, mas ainda não houve um retorno porque requer estudos administrativo e falta a própria participação da Sefaz-AM para que seja apresentada a quantidade de vagas que serão ofertadas para que esse concurso possa ser realizado.

A lei orçamentária de 2018 prevê uma receita de ICMS da ordem de R$ 8 bilhões, sendo que o atual Governo espera obter uma receita adicional de ICMS da ordem de R$ 1,5 bilhões também este ano. Neste sentido, o Sindifisco apresentou ao governador, que se encontrava na mesa de autoridades, a necessidade de revisão dos níveis de renúncia fiscal, cuja previsão para 2018 aponta para a cifra de R$ 6,4 bilhões.

“Há setores da atividade industrial com níveis integrais do benefício fiscal dos ICMS, mas com inexpressiva contribuição na geração de emprego e renda. É preciso discutir e tratar esta questão. Queremos, também, discutir e propor uma ampla reforma na política tributária da substituição tributária. Os indicadores de arrecadação apontam sinais de fadiga”, apontou Geraldo.

Apoio

Por sua vez, Amazonino Mendes, destacou a relação de dependência diretíssima com o setor fiscal e que a Sefaz-AM, vem demonstrando competência e qualificação excepcionais para enfrentar os problemas que a economia do Estado e do país se encontravam.

Amazonino chamou atenção ainda dizendo que nos poucos meses de governo, conseguiram fechar o ano de 2017 sem déficit. Mesmo assim, é preciso falar para a população que há bastante dívida para pagar não contabilizada porque, feitas por governos passados.

“Este é outro problema que nós vamos ter de enfrentar. Então, a gente veio aqui prestigiar e dar forças forçados a esta categoria vital, importantes para os projetos de desenvolvimento do estado do Amazonas”, comentou o governador.

