Empresa em Manaus oferece 100 vagas de emprego e treinamento

O interessado precisa ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental ou médio | Foto: Divulgação

Manaus - Quem está procurando emprego sabe das dificuldades que surgem, não só pela situação econômica do país, mas muitas vezes, porque falta qualificação do próprio candidato. Nesta quinta-feira (1º) a administradora de Consórcio Realiza, em Manaus, oferece 100 vagas de emprego com contratação imediata para quem deseja trabalhar na área de vendas. Nesta primeira fase, os candidatos passarão por um treinamento que vai ajudar no desempenho da função.

Para concorrer a uma das vagas não precisa ter experiência com vendas. A empresa busca vendedores de ambos os sexos. O interessado precisa ter idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental ou médio. Detalhes sobre remuneração e benefícios serão repassados durante o processo.

Leia também: Número de desempregados no Brasil sobe 12,5% de 2016 para 2017

Unidade da Realiza na avenida Ayrão, no centro de Manaus | Foto: Divulgação

O currículo com foto deve ser entregue até o dia 21 de fevereiro em qualquer unidade da administradora em Manaus; na avenida Ayrão, nº 414, Centro, Zona Sul, ou na avenida Visconde de Porto Alegre, 599, bairro Praça 14 de Janeiro. As duas lojas funcionam das 8h as 18h. Mais informações podem ser obtidas diretamente com as unidades pelos telefones: (92) 3307.8704 ou (92) 3342.7483.

Há mais de 20 anos o Consórcio Realiza, é uma empresa especializada em comercialização de cotas de imóveis, carros, motos e pesados. Autorizada pela e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a Realiza opera com 12 filiais distribuídas em todo Brasil. Visite o site: www.consorciorealiza.com.br

Leia mais:

Defensoria Pública do Amazonas abre processo seletivo para estagiários

Descubra os sites de compra mais recomendados do Brasil

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp