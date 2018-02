Quanto custa, em média, manter um carro hoje em dia?

A manutenção de um veículo de 20 mil reais, por exemplo, tem um custo de aproximadamente 400 reais mensais | Foto: Divulgação

Manaus - Sonho de consumo de muitas pessoas, especialmente dos jovens, o carro é comumente associado à liberdade e a autonomia. Muita gente fala que é como ter um filho, algo que não se pode comparar em relação ao carinho, mas sim em relação às despesas. Portanto, antes de comprar, é muito importante considerar o custo de manter um veículo.



Muitos dos que ainda não possuem o item pensam apenas na prestação a ser paga, enquanto que a maioria que já tem pensa que o gasto se resume ao combustível. Aí estão armadilhas. É preciso ter consciência sobre as diversas despesas envolvidas. Somente as básicas, por exemplo, são prestações, seguro, combustível, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e, até mesmo, possíveis multas.

Quem já possui um carro quitado só deve tirar dessa lista as prestações. Mesmo assim verá que a despesa total chegará, em média, a 2% do valor do carro. Dessa forma a manutenção de um veículo de 20 mil reais, por exemplo, tem um custo de aproximadamente 400 reais mensais.

Vejo que muitos mantêm o carro apenas por status e o resultado é o endividamento ou a necessidade de devolver esse bem. Há famílias que possuem mais de um carro e deixam um deles parado na garagem sem perceber que estão perdendo dinheiro. Outras o trocam pelo transporte público ou por táxi ou Uber e obtém grande economia sem piorar sua qualidade de vida.

Quero comprar, como saber se tenho condições financeiras?

Para saber se esse é realmente o momento certo de comprometer a sua renda com essa compra, saiba primeiro em qual situação financeira você se encontra. Endividado, equilibrado financeiramente ou poupador podem ser algumas das situações a serem identificadas.

Os que se encaixam na primeira situação devem evitar ao máximo comprar um veículo, pois o importante, nesse momento, é quitar as dívidas e não entrar em mais uma. Se possuir um carro for uma vontade grande, ele deve entrar na lista dos sonhos a ser adquirido a médio ou longo prazo.

As pessoas equilibradas financeiramente, por sua vez, apesar de estarem em uma posição mais confortável, ainda precisam estar atentas. Basta um descuido e elas passam facilmente para a lista dos endividados, minando todas as chances de realizar seus sonhos, sejam eles de curto, médio ou longo prazos.

O consumidor equilibrado deve avaliar se a aquisição de um novo veículo já estava no planejamento. Se sim, é hora de pesquisar com calma e paciência todas as opções de carro que agrada, avaliando pontos fortes e fracos. De qualquer forma, é essencial refletir sobre a real necessidade da compra e analisar as finanças.

Caso a pessoa já possua um veículo, deve avaliar as vantagens e desvantagens de ter outro, até porque, adquirir um automóvel não é investimento – já que, logo que sai da concessionária, o carro sofre, em média, 10% de desvalorização.

