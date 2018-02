FAB abre concurso com 54 vagas para ensino superior em Manaus

Manaus - A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). As inscrições que iniciaram nesta quinta-feira (1°) seguem até às 15h (horário de Brasília) de 28 de fevereiro. Ao todo serão disponibilizadas 54 vagas para profissionais de diversas áreas. As provas escritas também serão aplicadas em Manaus. A taxa de inscrição é de R$ 130.

Para participar dos exames de admissão para Dentistas, Engenheiros e Farmacêuticos, os candidatos deverão possuir no máximo 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. Para participar do exame de admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio, os candidatos deverão possuir no máximo 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. Para o exame de admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães, os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos de idade até 31 de dezembro de 2019.

Os processos seletivos são compostos de provas escritas (língua portuguesa, conhecimentos especializados e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral (somente para dentistas e farmacêuticos) e validação documental. As provas escritas ocorrerão no dia 06 de maio de 2018.



Se aprovado em todas as etapas, o candidato fará o curso/estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Belo Horizonte (MG), durante aproximadamente 17 semanas.

Após a conclusão do curso/estágio com aproveitamento, o aluno será nomeado Segundo-Tenente, no caso dos capelães, e Primeiro-Tenente, no caso das outras especialidades. O edital pode ser conferido no site da FAB. Confira as vagas para áreas clicando aqui.

