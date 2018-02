"AM terminou 2017 com contas positivas", diz Sefaz-AM

Manaus - A saúde financeira do Amazonas terminou o ano de 2017 com números “extremamente positivos”. A classificação foi dada pelo titular da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz-AM) Alfredo Paes, durante a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos do Amazonas (Sindifisco-AM). O evento ocorreu na terça-feira (30) e o governador Amazonino Mendes.

Em seu discurso, Alfredo Paes, exemplificou que o Brasil fechou as contas de 2017 com R$ 124 bilhões de déficit primário, número que representa 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Já o Amazonas reverteu uma situação negativa com resultado extremamente positivo e terminou o ano com os gastos e despesas menores do que a receita.

Leia também: Empresa em Manaus oferece 100 vagas de emprego e treinamento

Paes detalhou que, em outubro, o déficit primário do Estado, que é a receita economizada para pagar dívida, estava em R$ 200 milhões negativos, mesmo assim o governo conseguiu fechar 2017 com R$ 607 milhões de saldo positivo primário. Isso significa que todos os indicadores de meta fiscal foram cumpridos, entre os quais, educação e saúde, restando apenas sair do limite prudencial, o que deve acontecer até março.

“Sempre destaco que um dos grandes problemas do Amazonas é o controle da receita própria, sempre gastou mais do que arrecadou, mas desta vez fechou o ano com equilíbrio, com um pequeno superávit, algo significativo para o equilíbrio das contas públicas”, comenta o secretário.

Segundo Alfredo Paes, o Amazonas tem potencial para arrecadar entre R$ 900 milhões e R$ 950 milhões por mês só de Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Mas para cobrir todas as despesas do Estado, o mínimo que o governo tem que arrecadar apenas com ICMS todo mês gira em torno de R$ 700 milhões.

Para este fim, a Sefaz-AM realiza um trabalho de equalização de cargas tributárias, examinando e acompanhando todos os setores em seu nível de arrecadação. “Qualquer que seja o setor está sendo examinado, não escapa ninguém. Mas não queremos que sociedade entenda que vamos aumentar a arrecadação cobrando impostos, queremos que haja justiça fiscal e todos recolham seus impostos devidos”, explica.



Apesar das dificuldades encontradas, a Sefaz-AM já catalogou 70% dos gastos do executivo estadual, até o momento. “Ninguém quer discutir despesas, ninguém quer discutir contrato, tem sido tarefa difícil. Já fechamos a receita com os percentuais que achamos que devemos alcançar, agora falta o ajuste da despesa para mostrar ao governador, aquilo que nós queremos, fechar 2018 bem mais equilibrado do que fechamos 2017”, completou Alfredo Paes.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Christiane Torloni dá vida a Maria Callas no Teatro Amazonas

Disk-pileque levará para casa quem não estiver em condições de dirigir

Aos gritos, homem esfaqueado invade igreja e desmaia em Manaus