Inscrições para cursos de especializações da UEA são prorrogadas

Manaus - As inscrições para os cursos de Especialização em Gestão Pública e o de MBA em Gestão de Negócios da Amazônia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foram prorrogadas. O prazo será de 5 de fevereiro a 5 de março para ambos os cursos.

O curso de Especialização em Gestão Pública terá duração de 18 meses, sendo 15 disciplinas e três meses para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Serão oferecidas 1007 vagas, sendo 910 para público em geral e 97 bolsas divididas para egressos e técnicos administrativos da UEA. As bolsas são destinadas apenas para os egressos dos cursos de graduação em Tecnologia em Gestão Pública e Administração da Escola Superior de Ciências Sociais. Caso as vagas não sejam preenchidas será realizado o remanejamento de vagas.

Leia também: Em Tempo disponibiliza WhatsApp para envio de sugestões e denúncias



As aulas serão realizadas em Manaus: na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) e na Escola Superior de Tecnologia (EST). Além de Autazes, Boca do Acre, Carauari, Careiro Castanho, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

A aula inaugural será no dia 7 de abril e o início das aulas está previsto para o dia 14 de abril.

Inscrição

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Pós-Graduação da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), de 9h às 12h e das 13h às 17h, localizada na avenida Castelo Branco, 504, Cachoeirinha. A taxa de inscrição é no valor de R$ 30,00.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3878-7809. No interior, a inscrição é realizada nos polos de ensino do curso de graduação em Tecnologia em Gestão Comercial (confira o Edital).

Link do Edital: http://www2.uea.edu.br/ingresso.php?dest=posInfo&titulacao=ES&selecao=4543

MBA em Gestão de Negócios da Amazônia - O curso de MBA em Gestão de Negócios da Amazônia terá duração de 18 meses, sendo 15 disciplinas e três meses para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Serão oferecidas 900 vagas. Distribuídas desta forma: Tefé, 45; Barcelos, 45; Iranduba; Itacoatiara: 45; Lábrea: 45; Parintins: 45; São Gabriel da Cachoeira: 45; Tabatinga: 45; Boca do Acre: 45; Nova Olinda: 45; Careiro Castanho: 45; Carauari: 45; Coari: 45; Eirunepé: 45; Humaitá: 45; Manacapuru: 45; Manicoré: 45; Maués: 45; Novo Aripuanã: 45 e Presidente Figueiredo, com 45 vagas.

Das 900 vagas oferecidas 834 são para público em geral e 66 para bolsas integrais, divididas para egressos e técnicos administrativos da UEA. As bolsas são destinadas para os egressos dos cursos da UEA e servidores administrativos da mesma. Caso as vagas não sejam preenchidas será realizado o remanejamento de vagas. O início das aulas está previsto para o dia 7 de abril.



Inscrição

As inscrições serão realizadas nos polos de ensino do curso de graduação em Tecnologia em Gestão Comercial (anexo I do Edital), nos horários de 9h às 14h e das 14 às 18h. A taxa de inscrição é no valor de R$ 30,00.

Link do Edital:

http://www2.uea.edu.br/ingresso.php?dest=posInfo&titulacao=ES&selecao=4582

Link das Prorrogações:

Gestão Pública

http://data.uea.edu.br/ssgp/pselpos/4543-7.pdf

MBA em Gestão de Negócios da Amazônia

http://data.uea.edu.br/ssgp/pselpos/4582-4.pdf





Leia mais:

Órgãos registram queda no número de indígenas venezuelanos em Manaus

7 dicas para tornar sua viagem ambientalmente amigável

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp