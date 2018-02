Financiamento garante renda a famílias coletoras de castanha

Manaus - A Associação dos Agropecuários de Beruri (Assoab) iniciou a compra de castanha de famílias coletoras na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Piagaçu, no Médio Rio Purus, beneficiando 13 comunidades, das quais seis são indígenas da etnia Apurinã. A entidade é uma das abrangidas pelo projeto da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), de revitalização da cadeia produtiva da castanha.



Além da Assoab, outras duas cooperativas já assinaram contrato com a Afeam e receberam financiamento da Agência de Fomento para a compra da castanha na safra 2018. Todas estão localizadas em municípios do interior e vão gerar ocupações econômicas para centenas de famílias coletoras da amêndoa.

O projeto financia as associações e cooperativas que beneficiam a amêndoa e garante a compra da produção por empresa exportadora do produto. Para esse primeiro ano, a meta é financiar 300 toneladas de castanha. Nessa primeira compra, apenas a Assoab, por exemplo, adquiriu 1,8 tonelada, com a garantia de preço mínimo às famílias, uma das exigências do projeto.

Comunidades estão localizadas em municípios do interior e vão gerar ocupações econômicas para centenas de famílias coletoras da amêndoa.





Com a disponibilidade de recursos às associações e cooperativas para a compra da castanha, o governo do Amazonas evita que a amêndoa produzida no Estado seja revendida a empresas de países vizinhos, com Bolívia e Peru, os maiores exportadores do produto. Além dos preços baixos pagos aos coletores, a operação sonega impostos ao Estado.

Neste ano, a Afeam dará prioridade ao setor primário, em especial ao financiamento de cadeias produtivas. Ao todo, R$ 40 milhões serão destinados ao setor, dos quais R$ 20 milhões financiarão projetos estruturantes. O objetivo é fomentar cadeias produtivas já em atividade, com maior potencial de geração de emprego e renda no curto prazo.

Atendimento 2018

Na segunda-feira (5), a Agência de Fomento inicia o atendimento 2018. Para quem tem interesse na linha de microcrédito e é pessoa física, o primeiro passo é agendar participação na palestra, feito exclusivamente no site da instituição (www.afeam.am.gov.br), sempre segundas e quartas-feiras, a partir das 19h. Quem é MEI ou microempreendedor, agenda o atendimento, também no site, com o preenchimento do CNPJ.

