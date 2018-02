Empresas de chocolate abrem vagas para período de páscoa em Manaus

Manaus - Durante o período pascal o comércio promete estar aquecido em 2018. As vagas de emprego ofertada pelo setor irá contratar mais de 18 mil temporários para este período em todo o Brasil. O Amazonas e outros estados da região Norte estão na lista de oportunidades. As informações são de grandes empresas multinacionais e nacionais do ramo de chocolates. As contrações devem começar em março.



Confira a lista e onde se inscrever



Lacta

A empresa Suiça Modeléz Internacional é dona de várias marcas famosas no Brasil No Brasil como: Trident, Halls, Chiclets e Bubbaloo. Para Manaus, Belém e Porto Velho -RO está ofertando a vaga de animador de páscoa, são 14 dias de serviço mais beneficio por dias trabalho. Para se candidatar a vaga em Manaus basta acessar o link da empresa de seleção.

Nestlé

A empresa multinacional abrange diversas categorias de alimentos e bebidas. Ela vai abrir vagas para quatro estados brasileiros da região norte. Os contemplados são Manaus, Belém, Porto Velho e Macapá que estarão com vagas temporárias abertas para este período de páscoa.

Manaus- (92) 99152-2741/991522741

Email: roseribveiro@newrhmanaus.com.br; assistente@newrhmanaus.com.br

Belém- (91) 3236-3307/98315-0011/984692626

Email: taisse@plenu.com.br; taiara@@plenu.com.br

Macapá: (96) 3224-2148/99147-7847

Porto Velho: (69) 3223-8290

Email: gleici.garcia@rhesultados.com.br

Cacau Show:



A empresa brasileira de chocolates Cacau Show começou as atividades em 1988, em 2000 abriu sua primeira loja. Hoje possui franquias espalhadas por todo o Brasil e em Manaus já são 12 franquias. Não há informações onde se fazer inscrição em Manaus para a Cacau Show.

