Saiu a lista de convocação dos aprovados em concurso da SEMED

Manaus - Um total de 5.027 candidatos, dentre os mais de 22 mil inscritos no concurso para 400 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de professor da Secretaria Municipal de Educação (Semed), alcançou a nota mínima de 6,0 pontos necessária para seguirem para a avaliação de títulos, nesta segunda e terça-feira, 5 e 6 de fevereiro.



Os gabaritos oficiais e o resultado final das provas do concurso foram divulgados nesta sexta-feira, 2/2, e serão também publicados na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta, disponível no site http://dom.manaus.am.gov.br. Os candidatos poderão acessar sua nota individual pelo site do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo (Ibade), instituição promotora do concurso: www.ibade.org.br.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão que coordena o certame, Luiza Bessa Rebelo, do total de aprovados para a próxima fase, apenas 19 são inscritos para vagas para deficientes. “Tivemos um excelente número de inscritos e baixo índice de faltosos, um total de 1.548, mas apenas 22,1% dos candidatos foram aprovados nesta primeira fase”, comenta Luiza Bessa Rebelo.

Entrega de títulos

A entrega dos títulos será nos dias 5 e 6, segunda e terça-feira, na Escola Estadual Sólon de Lucena, na avenida Constantino Nery, s/n – São Geraldo, de 9h às 12h e de 13h às 18h, no horário local. “As cópias dos diplomas e/ou comprovantes devem estar autenticadas em cartório e em envelope lacrado, com uma capa de identificação preenchida corretamente, que o candidato pode imprimir diretamente do site do Ibade”, explica a secretária da Semad.

Ao entregar a documentação, segundo Luiza Bessa Rebelo, o candidato deve relacionar cada documento no formulário, devidamente identificado, de acordo com o edital. “Além disso, deve assinar uma declaração de veracidade, que também está contida no formulário de títulos”, destaca.

A secretária da Semad frisa que, caso não possa comparecer ao local de entrega, o candidato pode enviar seus títulos por meio de procurador, que deve apresentar procuração, documento de identidade original e CPF, além de cópia legível do documento de identidade original e CPF do candidato. “Se o candidato se inscreveu para mais de uma especialidade, a documentação deve ser apresentada para ambas as inscrições”, ressalta.

Não serão aceitos títulos enviados pelos Correios ou pela internet, conforme as orientações do edital do concurso. “É preciso que o candidato preencha o formulário corretamente e atenda a todas as especificações do edital do concurso, para que tenha seus títulos aceitos e computados para fins de pontuação”, alerta a secretária.

Conforme o cronograma do concurso, o resultado preliminar da avaliação de títulos está previsto para o próximo dia 3 de março, com prazo de recursos de dois dias. O resultado final do concurso deve se divulgado no dia 15 de março.

