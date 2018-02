Shopping Via Norte continua em liquidação no fim de semana

O shopping Manaus ViaNorte promove até este domingo (4), o 2º Bazar ViaNorte. | Foto: Divulgação

Manaus -O shopping Manaus ViaNorte promove até este domingo (4), o 2º Bazar ViaNorte. Desde quarta (31), os clientes têm a oportunidade de adquirir produtos a partir de R$ 5,00 e obter descontos de até 70% em compras nas âncoras, mega lojas e quiosques.



Neste sábado (3) o shopping realiza um bazar social, onde se reuniram blogueiros da cidade. Eles arrecadaram roupas, sapatos e acessórios que foram comercializados a partir de R$ 5,00. Todo o dinheiro arrecadado com a venda será destinado a instituições beneficentes.

Além das promoções, o cliente também encontrará a programação de férias do shopping na Praça de Eventos com Carrossel, uma Torre de Diversão, entre outros brinquedos, além do Fun Park, Puppy Play, Clube da Criança, filmes infantis no Cine Araújo e atrações musicais na praça de alimentação.



Hoje, das 19h às 21h, também estará acontecendo a semifinal e a final do Show de Talentos. Um concurso musical promovido pelo ViaNorte, com o objetivo de revelar novos talentos artísticos e que vai reunir torcidas e grande público na praça de alimentação.

