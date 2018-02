Pirarucu recebe selo de qualidade e deve entrar no mercado exterior

O pirarucu de manejo, que sai diretamente da mão de pescadores dos municípios da região do médio Solimões, no Amazonas, vai ganhar um selo de qualidade próprio. O projeto Selo de Indicação Geográfica de Origem, avaliado em R$ 500 mil, vai agregar valor ao produto no mercado exterior. Inicialmente, dez mil famílias, desses pescadores que moram na região da reserva de Mamirauá, serão beneficiadas.



O projeto do selo está sendo encabeçado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com a participação de outras instituições, como o Instituto Mamirauá e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da cidade de Fonte Boa (a 680 quilômetros de Manaus).

O selo é disponibilizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e serve para que os mercados externos, por exemplo do Sul e Sudeste, do Brasil e da Europa, reconheçam a marca do pirarucu de manejo, da região do Mamirauá, como produto especial, que segue regras rígidas de garantia de qualidade.

Algumas das regras do processo de produção já funcionam, mas outras ainda serão desenvolvidas e implementadas junto com um grande estudo, que ainda será realizado. Ao final dos dois anos, o estudo vai definir, no selo, como o peixe é produzido, qual os processos utilizados, de onde vem, se não agride a natureza, para que assim possa agregar valor ao peixe. Por fim, o projeto será apresentado ao Inpi.



O Sebrae-AM vai visitar outros nove municípios candidatos ao projeto | Foto: Divulgação

Orçamento

O chefe do escritório do Sebrae-AM, em Tefé, José Antônio Fonseca, informou que o projeto está orçado em R$ 500 mil, e a implementação deve durar dois anos. “O Sebrae-AM está unindo forças em uma parceria com o Sebrae de Brasília e já tem a maior parte desse recurso, cerca R$ 350 mil, restando apenas conseguir o restante do valor”, disse.

Depois de implementado, o projeto vai criar um conselho regulador em cada município, para fiscalizar e aplicar o selo aos pescadores. “É por meio do selo que o mercado receberá essas informações. O produto que recebe selo de indicação geográfica, de fato, é especial e, muitas das vezes, o comprador paga melhor e incrementa a renda do pescador”, conta Fonseca.

Municípios

A diretora técnica do Sebrae-AM, Lamisse Cavalcanti, informou que o orçamento e diagnostico do projeto leva em conta nove municípios da região do Médio Solimões: Fonte Boa, Tefé, Maraã, Alvarães, Uarini, Japurá, Juruá, Jutaí, Tonantins e Tefé. Não serão todos os pescadores do Amazonas que terão acesso ao selo, apenas aqueles que viverem na região desses noves lugares, mas a lista ainda poderá ter saída ou entrada

de municípios.

O Sebrae-AM vai visitar cada um dos nove municípios, tendo a participação de um técnico do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). Após o lançamento do projeto em Manaus, já no dia 22 de fevereiro, acontece a primeira visita e reunião de trabalho em Tefé. “Convidamos todas as instituições, Ibama ICMbio, entidades de pesca, quem quiser vir conosco nesse projeto, estamos abertos para as parcerias”, completou José Antônio Fonseca.





