Vai fazer faculdade? Confira dicas para escolher uma boa instituição

Conquistar o diploma de curso superior é o sonho de muitas pessoas. Para que esse desejo se torne realidade, é preciso tomar alguns cuidados na hora de escolher a instituição que pretende estudar.



Para quem deseja ingressar em um curso na área da saúde, a atenção deve ser redobrada, pois é durante o período da faculdade que o aluno irá adquirir prática para atuar no mercado de trabalho. O diretor da Escola de Saúde da UniNorte, Márcio Martinez, dá dicas que devem ser observadas na escolha da instituição de ensino.

A primeira, de acordo com ele, é verificar se a faculdade é recomendada pelo Ministério da Educação (MEC). No site da pasta é possível pesquisar, entre outras coisas, se a instituição que pretende ingressar possui autorização para oferecer determinado curso. Outra dica é consultar se são boas as notas da faculdade nas avaliações de curso, como por exemplo, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).



As notas vão de 1 a 5, sendo que os resultados acima de 3 são considerados satisfatórios. No caso da UniNorte, os cursos de estética, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, serviço social e psicologia alcançaram nota 4, no último resultado divulgado pelo MEC.



Estudantes



Outra boa dica é conversar com pessoas que estudam na instituição e verificar o que elas consideram positivo no curso. É essencial ter referências do corpo docente da faculdade.



A recomendação é que os estudantes perguntem se os professores são mestres e doutores e se têm experiência no mercado de trabalho.



Ele também orienta que os estudantes procurem conhecer a infraestrutura oferecida, se há laboratórios adequados e bem equipados, e se a instituição tem parceria com empresas para estágio.



Na UniNorte, além dos laboratórios para prática, os estudantes dos cursos de estética, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e odontologia têm a oportunidade de atuar nas clínicas de atendimento.



De acordo com Márcio Martinez, antes de decidir pela instituição, é bom pedir para fazer uma visita ao local, conversar com as pessoas da administração e perguntar sobre todos os assuntos que tiver dúvida.

