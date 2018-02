Encerra nesta quinta (8) inscrições para estágio de direito no Tjam

Manaus -Termina na quinta-feira (8), o período de inscrições para a primeira seleção de estagiários na área de Direito promovida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) na programação deste ano. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas neste link.

O certame é coordenado pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal (Eastjam) e oferece 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva e aos candidatos selecionados, para a jornada de 20 horas semanais de atividades será destinada bolsa-auxílio, mensal, de R$ 800 além de R$ 167,29 como auxílio-transporte.

Leia também: Homossexual é morto com 12 facadas na Zona Norte de Manaus

De acordo a Eastjam, no ano de 2017, 350 estudantes de Direito conseguiram êxito em seleções semelhantes e estão atuando, como estagiários, na Corte Estadual de Justiça. “Acreditamos que é uma oportunidade ímpar para os graduandos e cuja experiência, seja com atividades na 1ª ou 2ª instância, contribui significativamente para a formação dos futuros operadores do Direito. Acrescentamos que embora o número de vagas estipuladas em edital seja 40, um número superior de candidatos pré-selecionados deve ser convocado para estágio, como vem ocorrendo tradicionalmente”, afirmou a coordenadora da Eastjam, Wiulla Garcia.

Conforme a Eastjam, a seleção é direcionada para acadêmicos de Direito matriculados a partir do 4º período e que tenham coeficiente igual ou superior a 7,0 (sete).

Passo a passo

Após inscrição via internet, os candidatos inscritos deverão apresentar documentação – original e cópia de documento de identificação e original e cópia de Declaração de matrícula em curso de Direito (em instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC) – entre os dias 15 e 21 de fevereiro (excluindo-se o final de semana), entre 8h e 13h, na Eastjam, localizada em prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Amazonas, situado na Av. André Araújo, s/nº, bairro Aleixo, Manaus.

A prova de seleção será composta por 40 questões, abrangendo: Língua Portuguesa (8 questões); Noções de Informática e de Processo Digital (5); Legislação de Estágio (2) e noções básicas de Direito Constitucional (5), Direito Civil (5) , Direito Processual Civil (5), Direito Penal (5) e Direito Processual Penal (5). O conteúdo programático, assim como demais informações sobre a seleção podem ser obtidos no edital do certame, acessível aqui.

As provas devem ocorrer em março. A data e local de aplicação serão divulgados por meio de edital no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e, também, aqui no portal de notícias do TJAM.

Leia mais:



Sine seleciona candidatos esta segunda-feira (5); confira as vagas

Empresas de chocolate abrem vagas para período de Páscoa em Manaus

Inscrições para cursos de especialização na UEA são prorrogadas